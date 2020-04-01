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三峽國中校長職員閒置宿舍移撥 變身銀髮俱樂部

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
目前疫情新北市的公有密閉場館都關閉。新北市三峽國中校長教職員老舊宿舍已閒置多年，當地鳶山里長周文美爭取移撥，經議員林金結協調後給區公所，將作為鳶山里銀髮俱樂部使用。完工後將視疫情，再看需不需要延後開幕。示意圖，非現在照片。圖／周文美提供
目前疫情新北市的公有密閉場館都關閉。新北市三峽國中校長教職員老舊宿舍已閒置多年，當地鳶山里長周文美爭取移撥，經議員林金結協調後給區公所，將作為鳶山里銀髮俱樂部使用。完工後將視疫情，再看需不需要延後開幕。示意圖，非現在照片。圖／周文美提供

新北市三峽國中校長教職員老舊宿舍已閒置多年，當地鳶山里長周文美爭取移撥，經議員林金結協調後給區公所，將作為鳶山里銀髮俱樂部使用。因為要加裝電梯及電線整修，預計年中才會完工。林金結表示，市府的公托、托老等據點都持續推動，但因為疫情，應有不少都延後開幕。

新北市幅員遼闊、人口眾多，以往常常聽到又有銀髮俱樂部等據點開幕，不過疫情爆發後，市府都沒有相關開幕的公開行程。林金結表示，市府的公托、托老等據點都有目標家數，有持續推動，但因為疫情，應有不少都延後開幕。

周文美說，里內沒有太多里民活動空間，她發現三峽大勇路36巷2號的三峽國中閒置宿舍，希望可以使用。林金結幫忙移撥，將宿舍移撥財政局，再由公所管理，目前銀髮俱樂部已在設計規畫，有電線問題要處理，還要安裝電梯，該銀髮俱樂部所費不貲，還需要10位議員各撥款20萬元，盼上半年可完工。

三峽國中校長陳忠明說，該棟原本是教師宿舍，已經多年沒有使用，應是早年三峽交通比較不便，提供給教職員的宿舍，移撥給區公所活化。

周文美也說，因為目前疫情新北市的公有密閉場館都關閉，完工後將視疫情，再看需不需要延後開幕，像她里內的長輩共餐從1月就暫停辦理。

林金結說，該棟原本要整棟打掉，但預算沒那麼多，由於老舊需內外整理，加裝無障礙設施，陳請教育局歸還給市府財政局，再問民政局及區公所有使用必要，最後由公所接管。

林金結表示，目前許多市民活動都延後，民代也不能辦活動、跑攤，只能參加公祭、會勘，大家只好自修。

林金結 疫情

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