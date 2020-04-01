石門區國小及幼兒園小朋友幸福 兒童節免費吃麥當勞

新北市石門區長林俊宏表示，市政府每年都會為每位國小學童準備一份小禮物，今年北海育樂公司贊助經費又特別再加碼，請全區國小及幼兒園小朋友吃麥當勞餐點，而麥當勞金山店知道是石門區全區兒童節禮物後也提供餐點優惠，促成這項有意義的活動。

北海育樂公司總經理黃國倫與林俊宏到石門國小，由代理校長劉書忠代表石門區各國小接受，希望給小朋友驚喜並祝兒童節快樂。小朋友對禮物加碼放送，都很高興。

黃國倫表示，北海育樂公司是石門區在地公司，每年本來就都會捐款給區公所，也每周免費提供場地讓石門國小的學生高爾夫球社團練習，去年兒童節看到區公所加碼送甜甜圈，小朋友都非常開心的新聞後，就覺得這是一個很有意義的活動，今年一聽到區公所希望再續辦後，公司也很樂意能贊助經費。

林俊宏說，本來兒童節禮物只有贈送學童，但因目前各校正配合市府政策做好新冠肺炎校園防疫工作，所以代表侯市長加碼致贈麥當勞餐點給老師，感謝全體老師防疫辛苦，守護學童健康，同時也宣導校園防疫及在地就學觀念，希望有更多的家長願意將子弟留在本區國小及幼兒園就讀。