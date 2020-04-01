清明節連假 台北市多處實施交管

明天起4天清明節連假，台北市警察局交通警察大隊說，為確保掃墓交通秩序順暢，富德公墓、南港軍人公墓和陽明山第一公墓有交管，北市100處重要路口今天也提前到崗。

交通警察大隊發布新聞稿表示，2至5日為清明節連續假期，預估連假前返鄉掃墓及出遊人車潮眾多，特規劃交通疏導勤務，今天為清明節前夕，包括北市忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，已要求各分局提前於下午4時30分派員到崗疏導，其餘路口則於下午5時到崗。

由於高速公路局2日上午7時至中午12時將針對國道1號（南下）實施高乘載管制。交通警察大隊說，北市8處管制點都已規劃相關交通管制及疏導勤務。

管制點包括有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口和汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等。

交通警察大隊提到，清明節連假期間也針對轄內各觀光遊憩景點、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位。

另，台北市殯管處及公運處於清明節掃墓期間，也針對「富德公墓、南港軍人公墓、陽明山第一公墓」等墓區，規劃5線免費掃墓公車供民眾搭乘。

交通警察大隊表示，為確保掃墓公車運行順暢並維護墓區周邊道路交通秩序與安全，2至5日清晨5時30分至下午5時都將實施交通管制。

首先，「富德公墓」管制點範圍為文山區木柵路5段43巷前與木柵路5段巷口、文山區木柵路5段18號前、文山區木柵路5段西側（富德里公車站）巷口、文山區西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口、南港區研究院路3段175巷口、南港區研究院路3段226號前（中華科技大學往富德墓區入口）、信義區崇德街及富陽街口。

其次，「陽明山第一公墓」管制點則為北投區行義路、泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口道路）； 「南港軍人公墓」管制點為研究院路3段246號（軍人公墓入口前）。

交通警察大隊指出，木柵路5段18號前、西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷口、研究院路3段175巷口及崇德街與富陽街口，均管制汽、機車，僅准許掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行。

至於木柵路5段43巷前與木柵路5段巷口、木柵路5段西側（富德里公車站）巷口、研究院路3段226號前（中華科技大學往富德墓區入口）則管制汽車，僅准許機車、掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行。

交通警察大隊表示，針對掃墓公車路線及管制點周邊，將加強違規停車勸導、取締與拖吊，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往，共同維護交通順暢與安全。