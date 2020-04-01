河濱驚現章魚！耗時5年「最終版」大佳海洋遊戲場亮相

位於大佳河濱公園的共融式遊戲場，獲不少大小朋友喜愛，歷時5年，第三期工程近期落成，完成最後一塊拼圖，以「Play for All」為目標，打造出一般兒童、身障兒童、長者都能「共玩」新世代遊戲場，且引入「雙軌道滑索」，讓即將到來的兒童節，又多一項好去處。

受到疫情影響，戶外的活動場所成為許多家庭親子活動的首選，台北市水利處表示，兒童節連假，親子不妨到開闊的大佳河濱公園走一走，顏色鮮艷的海洋主題，不但有最夯「雙軌道滑索」，還有各式各樣特色鞦韆和遊具，免花一毛錢，就可以讓大小朋友盡情玩一整天。

大佳河濱的共融式遊戲場，第三期工程近期完工，「雙軌道滑索」首度出現在台北市的河濱遊戲場，讓都市小朋友瞬間就變身「小泰山」，享受滑行的速度感，且同樣設置可站可坐的「單點式」滑索1座，和可坐的「座椅式」滑索1座，讓孩子們用不同的方式體驗滑索的樂趣。

另外，深受小朋友喜愛的鞦韆，大佳河濱的共融式遊戲場就多達5種，包括「親子鞦韆」、「飛盤鞦韆」、「雙人鞦韆」、「坐墊型鞦韆」和一般鞦韆。

台北市水利處指出，不能錯過的好玩設施，還有「躲藏小島」、「貝殼磨石子溜滑梯」、「平衡木」和「跳樁」等，且遊具之間考量無障礙路線，讓身障兒童也可以玩的開心，鋪面也增加厚度及彈性，並通過場域安全檢驗。

為呼應顏色鮮艷的海洋主題，施作第三期工程時，場區新增多項地景設施，例如鯨魚、章魚和海豚地景等，繽紛明亮的地景，再加上超萌海洋系列生物，彷彿走進童話世界，也是家長打卡拍照的好地方，猶如河濱版「兒童新樂園」。