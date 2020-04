河濱驚現章魚！耗時5年「最終版」大佳海洋遊戲場亮相

位於大佳河濱公園的共融式遊戲場,獲不少大小朋友喜愛,歷時5年,第三期工程近期落成,完成最後一塊拼圖,以「Play for All」為目標,打造出一般兒童、身障兒童、長者都能「共玩」新世代遊戲場,且引入「雙軌道滑索」,讓即將到來的兒童節,又多一項好去處。

受到疫情影響,戶外的活動場所成為許多家庭親子活動的首選,台北市水利處表示,兒童節連假,親子不妨到開闊的大佳河濱公園走一走,顏色鮮艷的海洋主題,不但有最夯「雙軌道滑索」,還有各式各樣特色鞦韆和遊具,免花一毛錢,就可以讓大小朋友盡情玩一整天。

大佳河濱的共融式遊戲場,第三期工程近期完工,「雙軌道滑索」首度出現在台北市的河濱遊戲場,讓都市小朋友瞬間就變身「小泰山」,享受滑行的速度感,且同樣設置可站可坐的「單點式」滑索1座,和可坐的「座椅式」滑索1座,讓孩子們用不同的方式體驗滑索的樂趣。

另外,深受小朋友喜愛的鞦韆,大佳河濱的共融式遊戲場就多達5種,包括「親子鞦韆」、「飛盤鞦韆」、「雙人鞦韆」、「坐墊型鞦韆」和一般鞦韆。

台北市水利處指出,不能錯過的好玩設施,還有「躲藏小島」、「貝殼磨石子溜滑梯」、「平衡木」和「跳樁」等,且遊具之間考量無障礙路線,讓身障兒童也可以玩的開心,鋪面也增加厚度及彈性,並通過場域安全檢驗。

為呼應顏色鮮艷的海洋主題,施作第三期工程時,場區新增多項地景設施,例如鯨魚、章魚和海豚地景等,繽紛明亮的地景,再加上超萌海洋系列生物,彷彿走進童話世界,也是家長打卡拍照的好地方,猶如河濱版「兒童新樂園」。