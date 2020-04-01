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居家檢疫兩度外出運動吃火鍋 重罰送集中檢疫

中央社 / 新北1日電

新北市陳姓男子應居家檢疫，卻兩度違反規定外出。市府衛生局今天裁定重罰新台幣30萬元，連同第一次違規罰20萬元，這名外出運動與吃火鍋的男子遭罰50萬元，並強制送集中檢疫。

市府衛生局今天表示，新北市海山警分局3月28日接獲轄內居家檢疫陳姓男子外出告警訊息。陳男3月22日自東南亞入境，應居家檢疫至4月6日，他違反居家檢疫規定外出，警察前往調查發現他二度擅離住所，陳男聲稱外出吃火鍋。

新北市府衛生局表示，陳男在第一次違反居家檢疫外出運動，遭裁罰20萬元，這次違反居家檢疫規定擅離住所逾2小時未達6小時，且二度違反居家檢疫規定，收到警方移送的相關事證後，今天依傳染病防治法第規定處30萬元罰鍰，並強制移送中央集中檢疫所。

另外，新北一名近日從東南亞返台的男子，竟跑到夜店狂歡被警方當場查獲，也遭新北市衛生局重罰新台幣100萬元。衛生局表示，經釐清案情確認事證，已完成裁處書用印。今天以雙掛號寄出裁處書，以送達被處罰人為準，必須7日內繳納。若未繳交，將移送行政執行署強制執行。

市府武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會議今天會中報告，目前新北居家隔離人數為669人，市府衛生局說，新北護理防疫隊以退休護理人員為主，目前有20人投入衛生所的衛生教育宣導、居家隔離者的關懷為主。

市府民政局表示，今天有9635人居家檢疫，人數仍居高不下。日前帶團前往西班牙、葡萄牙等地旅遊遭抨擊的中和區里長，今天凌晨解除檢疫隔離，健康情形良好。

衛生局 居家檢疫

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