歐美旅客也應集中檢疫？黃珊珊：希望邊境更嚴格管制

台北市長柯文哲日前質疑，紐約比武漢危險，為何大陸回台要集中檢疫，歐美回來卻不需集中檢疫；台北市副市長黃珊珊上午主持防疫會議後再次表示，已經向中央反映，北市居家檢疫的人數已經超出北市負荷的能量，希望能夠對邊境做一些更嚴格的管制，也希望歐美的回來的旅客，是不是有可能集中檢疫。

黃珊珊也拿出相關的數字，中央主管機關CDC公布的所有確診人數，包括境外移入的國家的統計表，從1月1日到31日，確診人數第一名目前是美國入境，有56人，光這兩天就有6人；英國49人，這兩天有10人，但中國大陸的部分，目前為止從1月1號到3月31日，確診只有11人。

黃珊珊指出，這是為什麼柯文哲市長說現在的美國或紐約可能比原來擔心的武漢還要嚴重，原因就在此，從中央的統計數字來看，境外移入的確診人數，的確是以歐美回國的國人比較多，而且確診的數量比較大，尤其是在這一波回國的居家檢疫者者，之前並沒有這麼多的確診數量，這是北市主張境外移入，必須要做更嚴格篩選的主要的依據，也有比較科學的數字。

黃珊珊指出，有多少人是回家或居家檢疫時被發現確診？從中國大陸回來，方式和其他國家不同，從上海派護理人員、穿防護衣，有全面採檢和集中檢疫，集中檢疫對社區影響小，但歐美回來，第一，回來沒有嚴格採檢，第二，在 機上有感染風險，回來就直接回到社區居家檢疫或到防疫旅館，可能會造成社區感染風險。

黃珊珊也說，歐美回來確診比例如此高，可否實施在過境旅館集中檢疫14天後再同意下一批回來，過去每一天都有3、4000人，現在降到2000多人，但還是直接回到社區，且回來時不是是像中國大陸類包機這麼嚴格的標準。

黃珊珊指出，她認為至少標準要一致，不要一次進到社區， 如果是採檢，沒有症狀的採檢可能沒有用，且在潛伏期採檢不出，但最後仍可能會確診，所以她認為集中檢疫是比全面採檢更嚴格的方式。