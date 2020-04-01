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北市會議社交距離1.5公尺 全程戴口罩

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市會議的標準，社交距離1.5公尺，全程戴口罩。記者楊正海／攝影
北市會議的標準，社交距離1.5公尺，全程戴口罩。記者楊正海／攝影

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，中央提出室外保持應1公尺距離，室內1.5公尺，對此，台北市副市長黃珊珊上午主持防疫會議後指出，北市的會議社交距離已經拉開1.5公尺，全程戴口罩

黃珊珊也強調，室外1公尺距離，室內1.5公尺，是中央的建議，若室內沒有1.5公尺，不是不可以，做不到就戴口罩，北市所有的會議，都是按照這個標準。

至於搭交通工具的部分，昨天下午跟陳時中部長做視訊會議，會中提出這個社交距離，的確對於台北市的公車、捷運會是一個滿大的困難，當時部長的意思也是說戶外1公尺、室內1.5公尺，如果做不到的話，就是請戴口罩，其實並不是說只要不到1.5公尺就不行。

至於在公車、捷運上，北市尊重中央的指示，希望中央明確的下令，若沒有戴口罩，不能進入大眾運輸系統，如果 中央可以做這樣的指示，北市就照辦，但是目前為止，口罩並不是人人都可以順利的取得，是不是在4月9號的14天 9片上路時，比較容易達成這個目標，所以希望中央有個統一的規範。

至於林佳龍部長所說，台北的公車、捷運，沒有辦法做到每一個人都量體溫，捷運公司只能盡量在人數多的站，設置 紅外線偵測器，且100多站沒有辦法馬上設置，因為設備全世界都缺，無法全面性做到，公車的部分，也只能勸導。

北市 口罩 捷運

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