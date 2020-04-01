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北市139家企業南山人壽等違勞基法 台灣大學也上榜
台北市勞動局公布今年2月違反《勞動基準法》公司名單，總共有139家企業上榜，其中南山人壽、大南汽車遭罰260萬最多，遠東航空積欠員工薪資再度挨罰150萬元次之，台灣大學也因未給付加班費上榜，南山、台大目前訴願中。
這次受罰業者共有139家，其中南山人壽、大南汽車皆遭連續開罰。勞動局勞動基準科科長陳昆鴻表示，經抽查發現，由於南山人壽有工會，已連續12次未經工會同意使勞工延長工時，另也5次違反工時規定，本次共開罰260萬元，目前訴願中。
此外，專營社區、接駁公車的大南汽車也榜上有名，陳昆鴻說，業者延長工時已超過法令規定，另未給予假日加給工資，也違反一例一休，部分違規屬累犯，本次共裁處260萬元，與南山人壽並列首位。
遠航去年底無預警停飛、今年初將大量解雇名單送出，連續積欠員工薪資4個月，北市勞動局日前已啟動歇業認定，遠航勞工後續將可像勞工保險局申請工資墊償。陳昆鴻表示，由於遠航未依主管機關限期給付令期限給付工資，本次開罰150萬元，累計至今已遭罰450萬元。
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