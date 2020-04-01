全國划船錦標賽表現亮眼 莊敬高職奪5金1銀

新北市永和區莊敬高職西式划船隊參加108學年度全國中等學校划船錦標賽，榮獲五金一銀的佳績。其中蔡欣妤、蔡欣佑姊妹倆各拿下單人與雙人雙槳金牌，莊敬高職表示，學生平時透過踏實的訓練與練習，才能在比賽中拿下優異成績。

單人雙槳金牌選手蔡欣佑表示，每天都得貪黑起早到達練習場地開始練習，雖然辛苦，但知道自己的努力總有一天會嚐到甜美的果實。

蔡欣佑表示，當初本來不太了解西式划船是什麼運動，但是在教練張正妮的介紹下，懵懵懂懂的加入划船隊，練習幾個月後，在第一次下水划船時，看到學長姊在水上優美的划船身影，就立志也要變得跟他們一樣，於是就一路堅持到現在。

蔡欣佑的姐姐蔡欣妤在此次比賽中，參與雙人雙槳比賽並獲得金牌，除了運動方面表現優異，蔡欣妤在校學科成績更是名列前茅，也擁有餐飲證照，表現優秀，蔡欣妤表示，她會繼續努力，持續精進自己的能力。