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蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

侯友宜籲公告搭大眾運輸戴口罩 讓執法有據

中央社 / 新北1日電

新北市長侯友宜今天表示，建議中央放寬實名制購買口罩為14天購買10片，同時確定由中央流行疫情指揮中心公告搭乘大眾運輸需戴口罩，如此地方防疫執行會更合理與有依法準則。

侯友宜今天上午主持防疫會議，會場首度依據中央流行防疫指揮中心的指引，示範社交距離，所有與會官員與各區長將座位拉開距離，也採取間隔梅花座位或彼此對坐。

交通部長林佳龍昨天視察台鐵與高鐵板橋車站後表示，針對所有的大眾運輸，要求今天起大家配合戴口罩才搭車，讓清明連假時不要有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫缺口。

侯友宜請板橋區長林耀長陳述新北作法，市府在1月農曆春節前已宣導要求搭乘大眾運輸要戴口罩，公所也在春節後全面測量體溫。捷運約有9成民眾戴口罩，公車乘客約8成戴口罩。

市府交通局長鍾鳴時表示，有詢問過交通部路政司，傳染病防治法只有針對確診患者可強制要求戴口罩，否則予以拒載。目前，無法源強制要求民眾必須全面戴口罩。市府自1月25日起，已要求公車司機戴口罩，乘客僅能勸導規勸，無法拒載。

侯友宜表示，因口罩數量不足，購買困難，有少部分人無法戴口罩可以理解，新北市府當時也沒有嚴格強制要求。目前中央放寬購買口罩實名制從4月9日起上路，成人可以14天買9片。

他說，依口罩生產量推估，建議中央放寬為14天可購買10片，如此，上班族的兩星期上班10天，每天都有口罩，要求大家搭乘大眾運輸戴口罩則更合理與人性。

侯友宜說，另執行依據上，也希望中央流行疫情指揮中心通令公告搭乘大眾運輸強制戴口罩，讓地方執行有法源依據。

他說，若當時疫情初起時，台灣民眾沒有戴口罩習慣，新北沒有宣導戴口罩，現在台灣疫情早就像是歐美一樣了。新北先前有確診外籍女看護趴趴走，後來發現她都戴口罩，讓大家都鬆了一口氣，疫情也未蔓延。

至於社交距離的規範，侯友宜說，一些小餐廳也無法徹底執行，且無具體罰則，地方上會採取勸導方式。

口罩 侯友宜

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