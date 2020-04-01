桃市府大樓今起實名制管制 趁機推廣申辦市民卡

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府為強化溯源管理，今天起正式在市府大樓執行實名制登記，員工須配戴識別證出入，洽公民眾進入時則須感應市民卡或身分證，今天一早部分民眾不清楚新規，都花了點時間翻找證件，但考量防疫優先都樂意配合，由於出入也可憑市民卡感應，市府也派員設置辦卡窗口，只要等待5分鐘就能拿到市民卡。

桃園市政府強化防疫工作封閉市府大樓側門，管制出入人員只能從前後棟大門進出，3月份就已設置紅外線熱顯像儀，以利進行體溫初篩，今天防疫再升級，市府大樓前後門都設置刷卡登記站點，並擺出紅龍引導進出人潮，進出由駐衛警協助先以酒精消毒雙手，另外送及物流人員也須統一至市政大樓前門「外送及物流等待區」交貨。

市府秘書處指出，市府大樓的實名制措施，市府員工出示識別證出入，洽公民眾則須出示市民卡背面條碼或身分證感應進入，若忘了帶證件者，則必須在門口外填寫「桃園市政府健康聲明書」，要留下身分證字號、聯絡電話、洽公地點，並勾選是否曾與居家檢疫或隔離者接觸、有無發燒或咳嗽等症狀，以及14天內是否從國外歸國等。

市府人員強調，為避免民眾留下假資料，民眾填寫完「桃園市政府健康聲明書」後，當場會再撥打聲明書上留下的手機號碼確認是否為真，雙重確認才會放行。