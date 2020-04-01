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影／台中推「安心旅宿」標章 近200家飯店陪伴家屬抗疫

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫、隔離者的家屬入住，業者均加強消毒。市長盧秀燕表示，全市有512家旅宿業，目前已有261家申請「安心旅宿」，清明連假到台中旅遊的民眾可安心。記者喻文玟／攝影
台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫、隔離者的家屬入住，業者均加強消毒。市長盧秀燕表示，全市有512家旅宿業，目前已有261家申請「安心旅宿」，清明連假到台中旅遊的民眾可安心。記者喻文玟／攝影

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫、隔離者的家屬入住，市長盧秀燕表示，全市有512家旅宿業，目前已有261家申請「安心旅宿」，188家審核通過，今天上午盧到已獲標章的全國大飯店視察，飯店加碼提供「外送餐盒到家」服務，不用擔心在家檢疫及隔離的家人飲食，讓民眾安心外宿。

盧秀燕強調，「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，僅提供一般觀光旅遊民眾、居家檢疫及隔離者家屬住宿；需要居家檢疫或隔離者會到「專責居家替代所」，到台中旅遊的民眾可安心。

另外，台中市針對居家檢疫及隔離者同一戶口且共同生活的家屬，連續14天入住台中同一家合法旅館或民宿，補助每戶5000元，可在住宿結束日次日起2年內向區公所提出申請，認定時間可往回追溯至3月19日。

要獲得台中市「安心旅宿」標章有SOP把關流程，盧秀燕說，台中市根據中央防疫規範訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，業者只要依SOP加強防疫，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過，就能獲得「安心旅宿」標章。

全國飯店行銷業務經理陳依霖說，全台中第一個推出給家中有需要隔離者的家屬入住的飯店業，有優惠住房專案，不含餐費每晚1600元，但要連續入住14天。近半個接到上百通電話，民眾關心「入住標準」，有些人會問不想住滿14天可以嗎？但都會配合告知「居家檢疫就是需14天」，入住要攜帶家人的居家檢疫通知單影本，確保入住時間符合檢疫隔離日期。

台中市「安心旅宿」業者，在防疫期間提供居家檢疫及居家隔離家屬住宿優惠專案，依業者做法不同，提供不一樣的服務，以全國大飯店為例，居家檢疫及隔離者的家屬需提早訂房，入住時需備有個人護照、個人健康證明書，以及家人的居家檢疫通知書影本，以便確認相關資訊。

台中市觀旅局也與台中市觀光旅館公會、台中市旅館同業公會、台中市直轄市旅館公會及台中市民宿協會合作，防疫期間提供一般旅客優惠住房價格與加值服務，超過90家業者響應，更有80多家針對居家檢疫及隔離者家屬提供連續住房市價2折起的超值優惠，住宿天數越長、可享越多優惠。相關優惠資訊已公布於台中觀光旅遊網（ https://travel.taichung.gov.tw/ ）。

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫、隔離者的家屬入住，均加強消毒。市長盧秀燕表示，全市有512家旅宿業，目前已有261家申請「安心旅宿」，清明連假到台中旅遊的民眾可安心。記者喻文玟／攝影
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居家檢疫 台中市 盧秀燕

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