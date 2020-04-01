北市服務業汰換節能設備 今年總額度8100萬6日起可申請

北市府獲行政院補助約6.25億元，由產業發展局分3年度舉辦服務業與住宅家電汰換節能設備補助計畫，今年進入尾聲，還剩8100萬元供服務業申請汰換節能空調、冰箱、照明及能源管理系統，4月6日起在北市府大樓南門入口處「服務業節能補助」戶外櫃台受理收件，因額度有限，將受理到申請到額滿為止。

根據產業局統計，住宅汰換節能家電補助申請於去年底截止，累積申請7萬8273案件，補助約6萬8548台冷氣、2萬9772台冰箱，共2億7540萬6780元，而汰換掉的9萬多台老舊耗電冷氣與電冰箱，每年約可節省6158萬度電，相當於84座台北大安森林公園每年減碳量。

產業局公用事業科長何明育表示，服務業汰換節能設備補助部分，前年共補助1362件、1.85億元，去年則補助656件、8400萬元，今年則剩8100萬元，6日起周一到周五早上9點到中午12點、下午1點半到傍晚5點，於市府開放現場送件申請，因補助金額有限需隨時掌握剩餘額度，因此不接受郵寄或快遞申請。

服務業汰換節能設備補助項目包含，電冰箱每台最高補助3000元；分離式、窗型、箱型冷氣每千瓦補助2500元；辦公室老舊燈具、室內停車場智慧照明，每具補助50%、上限750元；能源管理系統每案補助50%，上限200萬元。

何明育說，因防疫期間，今年特別於南門入口處設置「服務業節能補助」戶外櫃台受理申請，依去年經驗，很可能10天內就額滿，請有需求的服務業者趁早來申請，有疑慮也可電洽免費專線0800-580-037。