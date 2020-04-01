清明掃墓線上追思 現場祭拜口罩必備 新北警疏導交通

清明節連續假期自4月2日起至4月5日共計4天，勢必有大量清明節返鄉掃墓及外出旅遊之人、車潮影響新北市轄區交通狀況。新北警方加強轄內各墓區、車站旅運處所、觀光旅遊景點、大型賣場及量販店各交通疏導，清明連假期間高速公路多處入口匝道實施高乘載管制，請民眾配合提前打開前後車窗受檢，以加速通行速度，減少車流停等時間。

因應今年新型冠狀病毒引發肺炎疫情，為維護市民健康，新北市長侯友宜建議市民，可將掃墓改在家中使用新北市線上追思系統，新北市清明服務網：https://www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/TombSweepingFestival，防疫期間不一定要返鄉，心意到，祖先都會知道，減少人車潮群聚。

新北交大指出，自3月21日起至3月29日即規畫交通崗335處、警力351人次、義交154人次，合計505人次，於新北市市立納骨塔29處、公立公墓182處加強疏導，經加強疏導僅五股區孝義路車潮較多，餘均順暢；清明節連假期間，因地制宜彈性規畫總量分級管制、行向分流或人車分道等交通管理措施，其中五股公墓區易壅塞路段孝義路實施單行道管制，只准許汽車上山，禁止其下山，民眾掃墓後下山可由天乙路左轉成泰路三段577巷下山，或由天乙路右轉田埔巷再左轉凌雲路下山。