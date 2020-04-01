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侯友宜：社交距離、大眾運輸戴口罩 中央應公告

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市政會議座位採用社交距離。記者施鴻基／攝影
新北市政會議座位採用社交距離。記者施鴻基／攝影

全球有76萬人感染新型冠狀病毒肺炎，新北市每天有2到3人確診，市府今天在市政會議示範社交距離宣導，座位相隔或對坐。市長侯友宜另向中央提出2項建議，希望交通部如進一步要求國人保持社交距離，或搭大眾運輸要戴口罩，應該公告提供法源依據，也要提供足夠口罩。

市府內部為防疫建立二道防線，一是拉距離，二是戴口罩。

侯友宜向交通局等相關單位詢問，發現在社交距離現無罰則，在外決定先勸導，如小餐廰執行恐有困難。

他説，新北市在過年前就要求乘客搭大眾運輸戴口罩，如今有9成民眾響應，當時口罩量不足，如今14天可買9片，還討論要不要寄送旅外國人，顯然數量已經足夠，應該全面推動。

另外，未戴口罩目前不在拒載規範內，法令上不足，他建議中央公告强制。交通局長鍾鳴時表示已反映給路政司，但現在未强制。

侯友宜説，歐美和台灣疫情現在有這麼大的落差，關鍵在於2個月前就有許多人戴口罩，如新北先前有確診外籍女看護趴趴走，後來發現她都戴口罩，讓大家都鬆了一口氣，疫情也未蔓延。

新北市政會議座位採用社交距離。記者施鴻基／攝影
新北市政會議座位採用社交距離。記者施鴻基／攝影

口罩 社交距離

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