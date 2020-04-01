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影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
從今日起搭乘大眾運輸皆須戴口罩。記者胡瑞玲／攝影
從今日起搭乘大眾運輸皆須戴口罩。記者胡瑞玲／攝影

交通部長林佳龍昨日也宣布，4月1日起民眾搭乘火車須戴口罩、量體溫，今日為政策實施第一天，新北市汐科火車站因未採用紅外線體溫量測儀，而是派員用額溫槍來量測，導致上班尖峰時刻排隊人潮眾多，讓民眾直呼「看不到人潮的盡頭」。

運輸量極高的汐科火車站分為南、北2站，全面戴口罩、酒精消毒、量測體溫及分流管制等防疫措施實施的第一天，在早上7點至8點上班尖峰時刻，觀察到南站出站人數眾多，進站人數較少，量體溫過程十分順暢。

但另一邊北站情況就截然不同，儘管豎立告示牌提醒民眾進入車站進行分流，仍有不少民眾不清楚可以從哪邊進站。

另外，北站進站人數接近到早上8時，排隊量體溫的人潮已經滿出車站，不少剛抵達車站前廣場的民眾，看到眼前這驚人的排隊人龍，紛紛拿出手機拍照、打卡，甚至民眾抱怨「看不到排隊人潮的盡頭」。

在汐科北站排隊準備搭車到松山火車站的陳姓先生表示，一直都是搭火車通勤，疫情發生後搭乘大眾運輸都會戴口罩，但昨晚知道進站要量體溫後，今天有特地較早來搭車，但沒想到排隊人潮還是這麼多。

另一名也在隊伍中的黃小姐則表示，看到這麼長的人龍，內心雖然覺得焦急，因為很趕著搭車去上班，但了解這項措施也是保護民眾健康的方式，只能共體時艱，暫時忍耐一下。

汐科火車站務人員指出，汐科站因不在第一批使用紅外線體溫量測儀的車站，只能暫時以人力的方式，替民眾量額溫及提醒佩戴口罩等事項，但第二批紅外線體溫量測儀產出後，就會盡快使用儀器測量。

站務人員表示，汐科站是早上北站進站人數多，下午時間南站出站人數增加，由於下班時間許多在東科的上班族會湧進車站。

為了加強防疫作業，下班時刻會在往大同路一段出口派1組人員、遠雄廣場派出2組人員，共3組站務人員為搭車民眾量體溫，也希望在這段時間，民眾能以包容的心情共體時艱。

汐科火車站北站進站人數眾多，排隊量體溫人潮看不到盡頭。記者胡瑞玲／攝影
汐科火車站北站進站人數眾多，排隊量體溫人潮看不到盡頭。記者胡瑞玲／攝影
汐科火車站北站進站人數眾多，排隊量體溫人潮看不到盡頭。記者胡瑞玲／攝影
汐科火車站北站進站人數眾多，排隊量體溫人潮看不到盡頭。記者胡瑞玲／攝影
汐科火車站北站進站人數眾多，排隊量體溫人潮看不到盡頭。記者胡瑞玲／攝影
汐科火車站北站進站人數眾多，排隊量體溫人潮看不到盡頭。記者胡瑞玲／攝影
汐科火車站南站上班時間進站人數較少，排隊量體溫進行過程順暢。記者胡瑞玲／攝影
汐科火車站南站上班時間進站人數較少，排隊量體溫進行過程順暢。記者胡瑞玲／攝影

火車站 口罩

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