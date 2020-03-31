業績暴增？ 設置隔板阻絕飛沫 業者私下透露壓克力價格

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，會先軟性針對沒有維持適當社交距離者開罰，新北市則超前部署在中和戶政事務所櫃檯設置壓克力隔板，阻絕民眾與行政人員飛沫傳染。針對這波防疫潮，有業者指出，產品雖無法量產，總業績仍可提升1成左右，但也有業者持相反意見。

陳時中今表示，在非特定人場所，室外社交距離至少1公尺、室內至少1.5公尺若有特殊狀況無法做到，就須戴口罩或使用隔板。而新北中和戶所以及其他部分行政單位皆已設置壓克力隔板防疫。

接獲壓克力隔板的印刷業者表示，儘管主要業務不是製造壓克力產品，但有壓克力材料因此仍可協助製作、切割合適大小的透明隔板。

由於各地方政府逐漸推動防疫措施，壓克力板需求龐大，相關材料商均有接獲壓克力隔板訂單，但因壓克力隔板需訂製無法量產，產出有限，預估這波防疫潮僅能讓業績增加1成，但還是會配合各行政單位，以及有需求的民眾、商家來訂製壓克力相關產品。

但也有廠商持不同意見，其中一家主要生產壓克力相關產品的老闆表示，這波疫情讓民眾變得不敢出門，導致消費力下降，儘管他們不像餐飲業者感受這麼深刻，但多少也受到影響。

對於公家機關及公司行號紛紛提出設置壓克力面板需求，老闆先是爆氣怒吼表示，有聽到其他業者說「幾乎全壓克力相關廠商訂單爆滿」的消息，「這根本不可能，全新北幾千家廠商，訂單決不可能出現飽和情況。」

老闆指出，壓克力板成本極低，一片約7至10元，以他目前接獲百貨公司美食街以及壽險公司櫃檯訂單的數量為例，美食街兩人一桌設置1個隔板，最多一張桌子可隔2至3片，總計下來不超過20片，但製作時間需耗時1至2天。

公司行號或公家機關櫃檯所需數量就更少了，但因每個櫃檯或桌子尺寸不同，因此需要客製化訂做每片隔板，業者表示，「光一家公司就需要製作3至4種不同尺寸隔板」。

談到利潤及業績是否因此增加？老闆不加思索表示，「不可能！」