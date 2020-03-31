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買菜難停車 汐止兩市場增上個百車格

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區中正市場及力行市場，增設了一百多個汽機車停車格，市議員廖先翔前往現場，關心停車格的使用狀況。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區中正市場及力行市場，增設了一百多個汽機車停車格，市議員廖先翔前往現場，關心停車格的使用狀況。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止傳統市場買菜的人相當多，但停車格卻一位難求，民眾違規停車經常被開單，引發不少民怨。經過多次會勘協調，中正市場及力行市場，增設了一百多個汽機車停車格，今(31)日市議員廖先翔前往現場，關心停車格的使用狀況。

市議員廖先翔說，力行市場跟中正市場是屬於傳統市場，那一直以來傳統市場的停車配置就不是那麼完善，所以，一直以來都有很多民眾反應都沒有合法的停車位讓他們可以安心的去採買生活的必需品，所以，二月份的時候，就邀請市府交通局到我們的中正市場、力行市場週邊，看能不能繪製一些汽、機車格，讓民眾安心停放車輛。

廖先翔表示，那會勘後，中正市場部分，在大同路二段及和平街106巷，畫了大概十格的汽車格及約100格的機車格，讓民眾使用，另外，力行市場則是在往環東大道的道路上十格的汽車格及將近20格的機車格，讓民眾去採買的時候不必提心吊膽，不用停紅線也不會有被違規開單的問題。為了不讓汽車格被佔用，因為畫了車格就是希望讓大家來使用，所以，從4/1日開始，實施路邊停車收費制度，避免被佔用，導致一般市民都沒辦去來使用。

目前大同路二段設置了68格的機車格及10格的汽車格，至於和平街則是增加了36格的機車格，而力行市場這裡，則是規劃了汽車格10格及機車格18格，增加傳統市場週邊的停車位，方便採買民眾好停車。

傳統市場 汐止

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