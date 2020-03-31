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文山農場火金姑放閃 清明連假戶外賞螢

觀天下 / 記者張雯琪／新店報導
新店山區的文山農場，已經可以看到美麗的火金姑燈光秀。 圖／大新店有線電視提供
新店山區的文山農場，已經可以看到美麗的火金姑燈光秀。 圖／大新店有線電視提供

每年的春末夏初，是螢火蟲繁殖的季節，從三月底開始，新店山區的文山農場，已經可以看到美麗的火金姑燈光秀。為因應疫情，農場也加強防疫措施，除了實施人數控管，同時也加強量體溫與消毒，讓民眾能夠安心賞螢

文山農場主任尤吉利表示，雖然今年有新冠肺炎攪局，不過農場的賞螢季照常舉行，讓在家悶得慌的民眾可以到戶外活動活動。

文安農場屬於有機農場，所以孕育出了適合螢火蟲棲息的環境，去年底新北市農業局也與新北市農會合作，在文山農場野放了3500隻的黑翅螢幼蟲，因此今年的螢火蟲數量預估將會超越往年。

在文山農場有一條賞螢步道，兩旁種植了大量的蔓花生，就是為了復育螢火蟲棲地，希望將農場打造成北台灣賞螢的好去處！

文山農場除了是北部的賞螢聖地，這裡也擁有寬闊的戶外環境，而且在這個時節綠意盎然，不管是來踏青郊遊、烤肉，都相當適合。如果民眾想要避開擁擠人群，清明連假可以選到文山農場來賞螢。

賞螢 螢火蟲

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