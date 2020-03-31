聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘆洲仁愛公園翻新 清幽步道賞花趣
以種植水果聞名的蘆洲區仁愛公園，不但是民眾賞花賞果的好去處，也是小朋友最佳的生態教育園區，但公園內的木道毀損，安全亮起紅燈。為此，新北市議員王威元向民政局爭取150萬元修繕經費，歷經一個月施工，現在重新對外開放。
新北市議員王威元表示，仁愛公園木棧道經過10年來風吹雨打，已有多處毀損，且表面光滑下雨變得很危險，在吳松標里長的提醒下，我也認為有整修的必要。
新完成的木棧道，不只解決步道老化腐蝕、濕滑的安全問題，嶄新的木紋質感，更提昇民眾的休憩品質。對於議員的鼎力相助，蘆洲區長施得仰相當感激。
目前正值百花盛開的時節，水湳里長吳松標歡迎民眾踴躍前往欣賞，同時也呼籲大家，不要亂丟垃圾或攀折花木，共同維護得來不易的成果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言