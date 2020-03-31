蘆洲仁愛公園翻新 清幽步道賞花趣

以種植水果聞名的蘆洲區仁愛公園，不但是民眾賞花賞果的好去處，也是小朋友最佳的生態教育園區，但公園內的木道毀損，安全亮起紅燈。為此，新北市議員王威元向民政局爭取150萬元修繕經費，歷經一個月施工，現在重新對外開放。

新北市議員王威元表示，仁愛公園木棧道經過10年來風吹雨打，已有多處毀損，且表面光滑下雨變得很危險，在吳松標里長的提醒下，我也認為有整修的必要。

新完成的木棧道，不只解決步道老化腐蝕、濕滑的安全問題，嶄新的木紋質感，更提昇民眾的休憩品質。對於議員的鼎力相助，蘆洲區長施得仰相當感激。

目前正值百花盛開的時節，水湳里長吳松標歡迎民眾踴躍前往欣賞，同時也呼籲大家，不要亂丟垃圾或攀折花木，共同維護得來不易的成果。