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新北副市長慰問防疫員工 贈蘋果代表平安
防疫期間新北市各公所第一線同仁一邊公務一邊執行防疫業務，為要鼓勵防疫的第一線工作人員，副市長謝政達代表市長來到金山區公所關心公所防疫狀況，並且也帶來市長送的蘋果，象徵為同仁送來平安。
新北市副市長謝政達表示，面對嚴峻的疫情，對於每一位防疫第一線同仁都相當感謝，除此之外，也提醒同仁們執行防疫工作的同時，也要顧好自己的身體健康，這也是市長特別選擇蘋果來慰勞同仁的原因，不但是水果擁有豐富的營養價值，還是平平安安的代表。
金山區長陳國欽說，近日消息指出，確診新冠肺炎的案268，足跡在2/29曾經到訪金山老街，再度引發關注，為此區長也向民眾說明，金山人口密集的觀光區，每個月都有做定期的消毒，加上為了安定民心還有加強消毒的措施，民眾只要正確自我防疫，勤洗手、外出戴口罩、保持社交距離，就不必過度擔心。
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