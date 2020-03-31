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北捷、公車強制戴口罩？ 黃珊珊：中央強制命令就照辦

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
北市府副市長黃珊珊直言，市府自從實施入內辦公要強至戴口罩，已經一堆市民來抱怨了，北市大眾運輸系統，例如北捷、公車、貓纜等是否要跟進，執行面有困難，除非中央強制命令，那我們就照辦。圖／北市府提供
北市府副市長黃珊珊直言，市府自從實施入內辦公要強至戴口罩，已經一堆市民來抱怨了，北市大眾運輸系統，例如北捷、公車、貓纜等是否要跟進，執行面有困難，除非中央強制命令，那我們就照辦。圖／北市府提供

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今公布，原則上社交距離要保持室外至少1公尺，室內至少要1.5公尺，至於公共運輸站、高鐵站等地方難以保持1公尺距離，建議可戴上口罩；此外，桃園市長鄭文燦今也宣布全市公車、國道客運等大眾運輸工具，從明天起勸導乘客都要戴口罩，4月9日起則是強制要求乘客戴口罩。

對此，北市府副市長黃珊珊直言，市府自從實施入內辦公要強至戴口罩，已經一堆市民來抱怨了，北市大眾運輸系統，例如北捷、公車、貓纜等是否要跟進，執行面有困難，除非中央強制命令，那我們就照辦。

黃珊珊表示，市府內部也有討論過要做到什麼程度，但畢竟是大眾運輸交通工具，除非是封城，或是大家不出門上課、工作，不然這在執行面還是有困難。

黃珊珊強調，如果14天9片口罩上路後，可以確保每一個民眾都領得到口罩，那要實施強制戴口罩可能還可以，但如果現在大家都還要排隊買口罩，地方政府也沒有足夠的口罩量，那要限制人民什麼呢，不是說一道命令之後，民眾就無所適從。

黃珊珊表示，除非中央強制命令，那我們就照辦，否則目前還是只勸導。

口罩 黃珊珊 新冠肺炎

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