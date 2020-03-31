防疫資訊更友善！北市推線上圖文易讀版　

新冠肺炎疫情嚴峻，正確的衛教資訊傳播格外重要。台北市立陽明教養院特別針對心智障礙者，設計新冠肺炎「易讀」版本，透過圖文解說，讓防疫資訊更友善易懂。

台北市立陽明教養院長廖秋芬表示，新冠肺炎衛教宣導相當多元，但心智障礙者受限於認知障礙，無法閱讀過於專業及生硬的文字，透過易讀版本，以簡易圖文增進理解，推出「碰到武漢肺炎，你應該知道的事」防疫手冊，為防疫宣導盡一份力。

副院長林慧君表示，疫情發展快速，防疫手冊從提議到完工，前後不到一個月。他說，手冊委由院內治療師設計，過程中也諮詢北市衛生局，完成後再請院內學生審查，將資訊精準度提升，避免出現「誤讀」情形。

針對手冊內容，林慧君說，包含新冠肺炎解說、基本衛教資訊、就醫須知、住院須知等，以簡化文字、直觀圖片，清楚解答心智障礙者對武漢肺炎的疑問，手冊已在網路公開，民眾可至台北市立陽明教養院官網下載：https://bit.ly/2w03qgc