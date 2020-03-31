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預約復康巴士 新北用APP就可叫車
新北復康巴士有455輛是全台灣數量最多的縣市，新北交通局長鍾鳴時說，4月1日起可利用「新北市復康巴士預約訂車APP」叫車，還能透過APP即時查詢車輛所在位置及預計車輛到達時間。
鍾鳴時說，新北身心障礙者約有16萬人，復康巴士提供身心障礙者預約搭乘就醫、就學、就業的服務，歷經淘汰後新北有455 輛復康巴士，且多數都是善心人士所捐贈，並且持續增加中。
交通局運輸管理科長林詩欽指出，新北復康巴士每輛每月服務人次為275人次，因應智慧型手機普及化，交通局建置復康巴士預約訂車APP，讓服務再升級。
林詩欽說，APP操作介面與電腦訂車界面相似，民眾可以在預約接送時間前15 分鐘，使用APP查詢車輛所在位置及預計車輛到達時間，以方便安排出門等車。
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