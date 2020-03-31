解決多年水患惡夢 中和排水系統完工民眾超有感

為改善新北市中和區民有、民治、民享街地區排水功能，中和區公所進行側溝清淤作業，並設置排水截流管，工程在今日完成，盼在防汛期前有效改善該地區民眾困擾許多的水患。

民有、民治、民享街地區地勢低窪，排水系統皆集中在民享街排往中山路，但因原有的排水系統設施老舊，每逢強降雨，民享街86、88巷附近必定淹水，除造成交通不便外，也讓當地居民苦不堪言。

中和區長賴俊達表示，為讓民眾安居樂業，公所今年初以「貫通該區域整體排水系統規畫」進行改善工程，包含側溝加大、整建以及清淤等作業。

住在民享街莒東社區的簡先生則說，3月10日及28日清晨其實有大雷雨，那時才發現排水工程已經打通排水路，因此沒有如同以往出現淹水情況，讓大家都感到很驚奇，也很感謝公所積極施作的排水系統效果顯著。

工務課課長陳亦揚也指出，該地區既有排水系統主截流皆匯集在民享街，為改善、加強排水系統效能，在民治街30到130號長度108公尺，以及民有街82號等66公尺地底下埋設1000公釐（100公分）管涵。

利用截流分流的概念改善排水系統以及增加滯洪容量，來提高排水效益，解決淹水問題。陳亦揚表示，地下生活管線雜亂成為多年來無法打通主因。