北市檢疫違規罰百萬首例尚未繳 4月1日發催繳函

台北市一名男子9日從中國廈門入境，違反居家檢疫規定，遭罰百萬元，今天午夜前必須繳納。衛生局資料顯示，男子尚未繳交，明天將開立催繳函，限期30天內繳，若沒繳，將送行政執行署。

不過，衛生局疾病管制科長余燦華下午告訴中央社記者，男子挨罰百萬是在嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例通過前，程序依台北市催繳作業流程辦理，「後續我們也會問中央，是否適用紓困條例通過後的新基準」。

台北市有2人因違反居家檢疫規定而挨罰百萬元，其中一名為9日從中國廈門入境男子，因為配合填寫資料，經機場協助到防疫旅館入住後，發現未居住，衛生局16日開立裁處書，罰100萬元，限期15天內繳交。

余燦華表示，男子繳交罰鍰期限為今天午夜前，目前尚未繳納，屆時仍沒繳的話，明天將開立催繳函，限期30天內繳，即4月30日前沒繳納，就會送行政執行署。

另名失聯男子陳冊也挨罰百萬元，余燦華表示，預計今天或明天會開立裁處書，依照紓困條例罰責，陳冊應7天內繳交罰鍰，若沒繳納，將直接送行政執行署。

台北市衛生局資料顯示，截至目前為止，共有72件違反居家檢疫、1件違反居家隔離的民眾遭罰，總金額為205萬元，已有39萬元繳納。