額、耳溫超過37.5、38度 淡海輕軌明起拒載

新冠肺炎持續延燒，新北捷運公司與台北捷運公司同步實施旅客超溫處理機制，淡海輕軌明起擴大辦理進站旅客體溫量測，新北捷運公司總經理吳國濟說，額溫達37.5度，或耳溫達38度的旅客，輕軌將拒載並實施「TOCC」問卷調查機制。

中央流行疫情指揮中心也將要推出「社交距離指引」，吳國濟表示，淡海輕軌11個車站屬於戶外車站，站體也非密閉空間，進出站人潮不像台北捷運一般擁擠，相關排隊動線目前未有調整的問題。

吳國濟說，針對社交距離指引，新北新北捷運公司會研擬相關配套措施，同時呼籲乘客搭乘輕軌能夠戴上口罩，並與其他人保持一定的距離。

新北捷運公司指出，淡海輕軌11個車站都將派駐人力以及設備，進行旅客體溫量測，若旅客體溫異常將進行複檢，複檢額溫未達37.5度，或耳溫未達38度者，將宣導戴上口罩搭乘淡海輕軌，若旅客拒絕配戴，淡海輕軌將拒。

捷運公司說，若旅客額溫達37.5度，或耳溫達38度的旅客，將直接拒載並詢問、記載旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚(Cluster)等資訊，再把訊息提供給相關單位。