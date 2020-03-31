聽新聞
test
0:00 / 0:00
額、耳溫超過37.5、38度 淡海輕軌明起拒載
新冠肺炎持續延燒，新北捷運公司與台北捷運公司同步實施旅客超溫處理機制，淡海輕軌明起擴大辦理進站旅客體溫量測，新北捷運公司總經理吳國濟說，額溫達37.5度，或耳溫達38度的旅客，輕軌將拒載並實施「TOCC」問卷調查機制。
中央流行疫情指揮中心也將要推出「社交距離指引」，吳國濟表示，淡海輕軌11個車站屬於戶外車站，站體也非密閉空間，進出站人潮不像台北捷運一般擁擠，相關排隊動線目前未有調整的問題。
吳國濟說，針對社交距離指引，新北新北捷運公司會研擬相關配套措施，同時呼籲乘客搭乘輕軌能夠戴上口罩，並與其他人保持一定的距離。
新北捷運公司指出，淡海輕軌11個車站都將派駐人力以及設備，進行旅客體溫量測，若旅客體溫異常將進行複檢，複檢額溫未達37.5度，或耳溫未達38度者，將宣導戴上口罩搭乘淡海輕軌，若旅客拒絕配戴，淡海輕軌將拒。
捷運公司說，若旅客額溫達37.5度，或耳溫達38度的旅客，將直接拒載並詢問、記載旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚(Cluster)等資訊，再把訊息提供給相關單位。
捷運公司提醒，因進行體溫量測，旅客上下班尖峰時間提早出門搭車，另外即將到來的兒童節連假，將依循往例自4月2日起至5日，開放12歲以下兒童免費搭乘。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言