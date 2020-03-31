通勤族注意了 捷運景安站旁機車位明起收費

新北交通局在捷運景安站前方環狀線高架橋下闢設的B、C區機車停車位，將於明天起收費營運，計次當日每次20元，月票300元；另外板橋江翠重劃區江翠段122地號停車場，也在明天起開放1個月免費停車，共有50個小型車停車位，歡迎民眾多加利用。

交通局停車管理科長吳政諺說，B、C區機車停車場分別在景安站前方捷運環狀線高架橋下左、右兩側，303個機車停車位，明起收費營運，並採用電子票證進出，場區設有完善的監視系統，大幅升便利性及安全性。

板橋區江翠重劃區陸續興建住宅，吳政諺說，交通局在華江一路江翠段122地號闢建汽車停車場，鄰近有在地廟宇水仙宮及江子翠景觀河濱公園，方便前來參拜與遊憩的民眾停車。