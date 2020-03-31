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疫情重創／北市每月一成旅館歇業 業者抱怨市府消極

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市旅館商業同業公會今天上午舉辦紓困座談會，約有50家業者參加。公會也在會中提出「房地稅555方案」，強調希望房屋稅、地價稅，由中央補助5成給地方政府，地方政府加碼5成，旅館業全免5年。記者邱瓊玉／攝影
台北市旅館商業同業公會今天上午舉辦紓困座談會，約有50家業者參加。公會也在會中提出「房地稅555方案」，強調希望房屋稅、地價稅，由中央補助5成給地方政府，地方政府加碼5成，旅館業全免5年。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中又以觀光旅宿業的衝擊最大。台北市旅館商業同業公會今天上午舉辦紓困座談會，約有50家業者參加。公會也在會中提出「房地稅555方案」，強調希望房屋稅、地價稅，由中央補助5成給地方政府，地方政府加碼5成，旅館業全免5年。

台北市旅館商業同業公會韋建華表示，政府目前推出的各項紓困措施，像是培訓補助、發振興券等，雖然立意良善，但是緩不濟急，每月有高達1成的旅館業歇業，換句話說，600家裡面就有10家以「裝修」名義歇業，「關關難過，關關就過」，不然每天一開業就在失血，情況真的很慘。

公會表示，希望可以落實旅館業貸款，每周更新並公布八大行庫執行紓困旅館業者的情況，放寬旅館取得貸款，且由中央、地方共同出面擔保，啟動相對保證的信保基金，保證成數提高至9成5，保證額度提高至1500萬元。

此外，希望也可以預防放無薪假。公會強調，現階段應該是要政府挺氣切頁挺員工，大家一起共體時艱，共度難關。

有旅館業者表示，指每月最大的支出負擔除了員工薪資外，還有租金，其中租金大概就佔了總之出的3至5成，但如今政府的紓困方案根本都沒有提到租金，希望政府可以幫幫忙，提出點誘因，讓房東有機會降租。

旅館業者也抱怨，北市府目前提出的各項紓困方案根本就是不痛不養，感覺市府、觀傳局態度都很漠然，好像紓困方案中央已經在做，所以就沒有地方的事情，但其實旅館設在台北市，税也是繳給台北市，市府應該更主動積極一點，地價稅、房屋稅的調降，都是市府可以做到的事情。

北市 新冠肺炎 疫情

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