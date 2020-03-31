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台北市議會4/15如期開議 要求做好防疫

中央社 / 台北31日電

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市議會今天召開程序委員會，決定4月15日如期開議，議長陳錦祥要求進入議會時須量體溫、戴口罩，開大會時，只有市府首長進入議場，幕僚不入列。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市議會今天召開程序委員會，經與會議員討論，議長陳錦祥宣布定期大會如期在4月15日開議，但要求進入議會、議場需戴口罩、量體溫，召開大會時，只有市府首長可進入議場，幕僚不入列。他事後接受聯訪時說，將視後續疫情狀況，再決定是否停會。

出席程序委員會包含無黨籍議員楊靜宇，國民黨議員李明賢、吳志剛，民進黨議員江志銘等。

李明賢指出，衛生局長黃世傑列席委員會時提到，目前疫情持續控管，建議只要戴口罩、人員維持社交距離、保持通風應可防疫，也可參考立法院防疫措施。

他表示，與會議員建議如期開議，議長最後拍板定案，為防止疫情，議員提出應戴口罩等要求。他也認同如期開議，議會才能討論有關市府防疫等相關政策。

台北市議會將從4月15日開議，會期至6月23日；4月16日、17日市長柯文哲進行施政報告與質詢。

疫情 口罩 北市

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