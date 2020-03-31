桃園將推搭公車強制戴口罩 北市：中央統一規範較妥

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦今宣布考量4月9日起口罩實名制3.0版上路，口罩供應量應已足夠，明起開始勸導民眾，並在4月9日開始落實強制搭公車戴口罩；針對北市否跟進，北市交通局長陳學台表示，強制戴口罩才能搭公共運輸，要等中央政府統一規定較妥。

陳學台表示，強制戴口罩才能搭公車，可能也要一併考量其他公共運輸，不能只強制一種，目前台北捷運、公車都沒有強制要求戴了才能搭乘，但大多數民眾都有戴，業者也會宣導做好自身防護，並勸導發燒不適者別搭；強制戴口罩政策應該由中央統一評估規定。

北市公共運輸處副處長尚錦堂表示，4月9日起口罩實名制3.0版上路，每14天9片成人口罩，若14天內有10個工作、上學日，每人1天使用1片口罩，其實仍不太夠；若貿然實施強制戴口罩，萬一上班族、學生沒口罩無法順利搭車通勤，恐引起民怨，需要配套與整體規畫。

北捷公司則指出，現階段未接獲政府指示要求乘客一定要戴口罩才能搭捷運，但主要車站設有紅外線熱顯像儀，若量到乘客體溫異常並確認有發燒就會婉拒載送。