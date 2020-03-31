汰換超齡車 新北添購13輛身障學生交通車

新北市添購13輛全新的身心障礙學生交通車，汰換超齡車輛，讓身心障礙學生放心上下學。今上午在板橋第一運動場舉行交車典禮，由新北市副市長陳純敬親自將車鑰匙授予各校。

新北市身心障礙學生若經專業評估無法自行上下學，可向就讀學校申請交通服務，搭乘學校自有交通車或由學校租賃無障礙計程車，也可申請交通費補助。

新北市與教育部合力補助購置全新交通車，這次以1963萬經費購置13輛新車，陳純敬表示，這次購置的交通車是旅行家尊爵型車款，尾門配合身心障礙孩子改裝成附升降設備，提供身心障礙學生更舒適便利的乘車空間。

身心障礙學生小涵說，去年就聽說學校要買一輛新車，可以坐到高級車，感謝很多人的幫忙，有了新車就像多一層愛的保障。