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汰換超齡車 新北添購13輛身障學生交通車
新北市添購13輛全新的身心障礙學生交通車，汰換超齡車輛，讓身心障礙學生放心上下學。今上午在板橋第一運動場舉行交車典禮，由新北市副市長陳純敬親自將車鑰匙授予各校。
新北市身心障礙學生若經專業評估無法自行上下學，可向就讀學校申請交通服務，搭乘學校自有交通車或由學校租賃無障礙計程車，也可申請交通費補助。
新北市與教育部合力補助購置全新交通車，這次以1963萬經費購置13輛新車，陳純敬表示，這次購置的交通車是旅行家尊爵型車款，尾門配合身心障礙孩子改裝成附升降設備，提供身心障礙學生更舒適便利的乘車空間。
身心障礙學生小涵說，去年就聽說學校要買一輛新車，可以坐到高級車，感謝很多人的幫忙，有了新車就像多一層愛的保障。
教育局在交車前，辦理身心障礙交通車司機員實車教學，讓各校司機對新車的駕馭更具熟練度，廠商特別致贈反光背心給13所學校，強化了司機及助理員執勤時的安全。在這段防疫期間，教育局特別提醒司機、隨行人員及搭乘交通車的學子，需量額溫、戴口罩、手消毒、坐車半開窗、車內不要聊天。
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