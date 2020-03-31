別讓連假成防疫破口！北市兒童月活動延期

為降低新冠肺炎群聚風險，台北市將「兒童月」系列活動延至暑假舉行。台北市副市長蔡炳坤表示，開學延後，暑假也會延至7月中旬才放假，屆時若疫情尚未趨緩，主活動延到8月也無妨，但要告訴學童「我們沒有忘記兒童節」。

兒童節即將到來，周末緊接四天連續假期，北市教育局長曾燦金表示，已向各校發布公文，要求學校老師放假期間不要出紙筆作業，鼓勵學生利用時間陪伴家人、線上自主學習，過一個不一樣的兒童節。蔡炳坤也補充，台北酷課雲成效不錯，希望孩子能充分運用時間，完成線上自主學習。

國教科科長鍾德馨提到，兒童月五大活動預計將順延至7月底前舉辦完成，其中包括讓6000名弱勢學童免費進入兒童新樂園的「童樂會」，票券將可使用至8月底，以及囊括街頭遊戲、精彩表演、野餐的兒童月主活動「台北。我的家」，將延至7月11日於大安森林公園舉行。另外，在北市12行政區學校舉辦「愛在星光」電影放映會，以及有感商店、親子遊樂場館等優惠券，部分優惠時段都將延至7月底。