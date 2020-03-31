新北109年逾期未辦理繼承登記不動產 總價值逾173億元

新北市109年度逾期未辦理繼承登記不動產，將由各地政事務所自4月1日起開始公告至6月30日止，共3個月，逾期未申請者將由地政機管列冊管理，而逾期未辦理所有權移轉者，則由財政部國有財產署公開標售其土地或建物。

新北市地政局表示，今年度公告被繼承人計2200人、土地12572筆、建物計702棟，依照今年公告土地現值計算，土地總價值高達逾新台幣173億元。

依土地法第73條之1規定，土地或建物從繼承開始那天起，逾1年未辦理繼承登記者，公告後，繼承人應在3個月內申請登記。

逾期仍未申請者，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，若逾期仍未辦理所有權移轉者，則將由國財署公開標售。地政局呼籲，繼承人應儘速辦理繼承登記，以確保自身財產權益。

另外，地政署也提醒，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，皆有扶養義務及繼承財產的權利。

若民眾不請楚申辦繼承登記的流程及應備文件，可至地政局網站（https://www.land.ntpc.gov.tw/cp.aspx?n=8140）的「業務專區」，點選「登記」，之後選擇「登記案件流程及應備文件查詢-繼承」來了解相關內容。

此外，若繼承人的人數眾多，難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，避免不動產因列冊管理期滿而遭標售。