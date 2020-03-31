台北市議會4月如期開議 但有「三但書」

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市議會是否延後開議備受各界關注。市議會程序委員會今中午開會，會中對此進行討論，還找來衛生局長黃世傑一起討論，會中最後拍板定案，確認如期在4月15日開議，本會期將從4月15日至6月23日；4月16、17日進行市長報告。

據了解，今天程序委員會與會者包括議長陳錦祥、副議長葉林傳，以及市議員楊靜宇、李明賢、吳志剛、江志銘等8人。

為求慎重起見，議會今也請黃世傑來報告疫情狀況。李明賢表示，黃世傑有提到目前歐美返國人數逐漸減少，儘管疫情風險還在，但是大家口罩戴著，人員保持一定距離，維持通風，就可以控管風險。

由於與會者，像是民進黨的兩位市議員、楊靜宇等人都建議如期開議，最後陳錦祥拍版定案，確認如期開議。

不過儘管是如期開議，但為了避免疫情風險，陳錦祥在會中也決議，指大會時，議員必須要在自己位子上發言，避免「串門子」，維持一定社交距離。

此外，為了符合中央疫情指揮中心對於室內超過100人以上聚會停辦的建議，施政報告質詢時，僅一級局處長列席，幕僚不要進到議場，避免超過室內100人規定；進入議場都要量體溫、戴口罩，有發燒者就不得入內。

至於委員會的狀況，李明賢表示，議長已裁示，後續再視疫情狀況再來調控。