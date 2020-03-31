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記得儲水！鶯歌區4月9日停水長達23小時 共8里區受影響

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
鶯歌區8個里區在4月9日起將停水23小時。聯合報系資料照
鶯歌區8個里區在4月9日起將停水23小時。聯合報系資料照

為辦理「鶯歌區三鶯大橋兩端橋台1100MM汰換管線工程」，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，將在今年4月9日上午9時至4月10日上午8時止，預計停水達23小時、8個里區受到影響，新北市水利局也表示，會在停水期間持續管制監督，督促台水公司盡快完工復水。

這次停水影響的範圍包含鶯歌區的中湖里、東湖里、大湖里、鳳福里、鳳祥里、鳳鳴里、永吉里、八德路等8個里區。

台水公司也設置7處臨時供水站提供給民眾使用，分別在鶯歌區中湖街21號（活動中心前）、鶯歌區東湖路13-1號前、鶯歌區國際一路與朝陽街口、鶯歌區鳳福路155號（鳳福公園）、鶯歌區鶯桃路413巷口、鶯歌區鳳鳴路160號對面（巡守隊）、鶯歌區鶯桃路296巷口（永吉公園）。

水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達店員，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，復水後，若有無水情況，請通知台水公司或新北市水利局處理。

停水 高溫

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