記得儲水！鶯歌區4月9日停水長達23小時 共8里區受影響

因應新冠肺炎疫情，新北市今年的潑水節首度以線上online遊戲形式，推出街頭水槍大戰、AR泡沫祈福浴及祈福卡製作等3款遊戲，推出美食體驗金，可以優惠價到華新街體驗各式南洋美食；宜蘭則推出第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」徵選，將選出在地50名人氣店家，力拚國旅市場。

2020-03-31 01:06