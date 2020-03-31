新北五洲橋常有車禍發生 會勘後將增設回復式導桿

新北五股區成泰路二段的五洲橋，因路面有高低差，且車速普遍過快，雙向車道因視線死角經常發生車禍，新北市議員陳明義今召集相關單位前往會勘，最後決議在中央槽化線設置回復式導桿，讓車流減速。

陳明義說，該路段為五股坑溪出口，過去因為溪水氾濫因此把橋面升高，不過連接五洲橋的2側路面並未一同處理，且車道彎曲，高低差產生死角，導致上橋車輛看不到下橋路段，發生多起車禍事故。

陳明義指出，若設置實體分隔設施，會影響駕駛視線，因此預計在路中間的槽化線設置回復式導桿，後續會和相關單位討論長遠的解決方式。

另也有人提到一旁加油站佔用國有地，可以變連接的路型，新北養工處道路養護二科長劉弘哲說，五洲橋的路面坡度約為11度，未超過標準12度，以空拍圖來看也未有占用國有地的疑慮，因此改變路面坡度跟線型仍有困難。