防疫不停議 台南市議會定期大會將如期舉行

新冠肺炎蔓延，台南市議會議長郭信良今天宣布，台南市議會「防疫不停議」，預定4月30日開議的定期大會如期舉行，但議場人數控制在100人，旁聽席不開放。

郭信良今天召開記者會指出，市議會已超前部署準備好因應新冠肺炎（COVID-19）的疫情，在秉持監督市府施政及照顧百性福利前提下，市議會不停議，雖說定期大會預定7月8日結束，但市議會將隨疫情發展而調整。

在開議期間的防疫作為上，市議會將視情況縮短質詢時間，避免相關人員長時間暴露相處，議場人數以100人為原則，旁聽席不開放，議場後方市府人員待命的備詢室也不開放。

郭信良說，若有10名市議員以下遭隔離或檢疫，屆時將以視訊輔助會議的進行，10名以上市議員遭隔離或檢疫，則採全面視訊；如果有市議員確診，市議會將研議停會或採全面視訊開會。

郭信良表示，市議會大樓將於明天進行全面消毒，進入市議會採實名登記及需戴口罩，市議會也將請示行政院有關視訊會議的適法性。

市議會人員表示，市議會已訂定「台南市議會因應嚴重特殊傳染性疫情人力運用辦公場所暨視訊會議因應計畫」，市議會對外各項業務統一在1樓大廳洽辦；市議會4月1日下班後將進行全面消毒，且要求公文夾也得消毒後再使用。

即日起進入市議會需實名登記及測量體溫，1樓大廳設有實名登記區、物流交換區、議員洽談區、廠商民眾洽公區及開標區，即使是市府官員洽公，也只能在議員洽談區，不得進入內廳。

因應防疫，台南市議會3月中旬臨時會取消未召開，第3屆第3次定期大會預定4月30日開議，7月8日閉幕。