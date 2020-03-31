快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

防疫不停議 台南市議會定期大會將如期舉行

中央社 / 台南31日電

新冠肺炎蔓延，台南市議會議長郭信良今天宣布，台南市議會「防疫不停議」，預定4月30日開議的定期大會如期舉行，但議場人數控制在100人，旁聽席不開放。

郭信良今天召開記者會指出，市議會已超前部署準備好因應新冠肺炎（COVID-19）的疫情，在秉持監督市府施政及照顧百性福利前提下，市議會不停議，雖說定期大會預定7月8日結束，但市議會將隨疫情發展而調整。

在開議期間的防疫作為上，市議會將視情況縮短質詢時間，避免相關人員長時間暴露相處，議場人數以100人為原則，旁聽席不開放，議場後方市府人員待命的備詢室也不開放。

郭信良說，若有10名市議員以下遭隔離或檢疫，屆時將以視訊輔助會議的進行，10名以上市議員遭隔離或檢疫，則採全面視訊；如果有市議員確診，市議會將研議停會或採全面視訊開會。

郭信良表示，市議會大樓將於明天進行全面消毒，進入市議會採實名登記及需戴口罩，市議會也將請示行政院有關視訊會議的適法性。

市議會人員表示，市議會已訂定「台南市議會因應嚴重特殊傳染性疫情人力運用辦公場所暨視訊會議因應計畫」，市議會對外各項業務統一在1樓大廳洽辦；市議會4月1日下班後將進行全面消毒，且要求公文夾也得消毒後再使用。

即日起進入市議會需實名登記及測量體溫，1樓大廳設有實名登記區、物流交換區、議員洽談區、廠商民眾洽公區及開標區，即使是市府官員洽公，也只能在議員洽談區，不得進入內廳。

因應防疫，台南市議會3月中旬臨時會取消未召開，第3屆第3次定期大會預定4月30日開議，7月8日閉幕。

郭信良 疫情 肺炎

延伸閱讀

台南市議會決議開定期大會 若有議員確診將改全面視訊

南市議長突檢 成大：不怕稽查

懷疑成功大學違法焚燒事業廢棄物 台南議長突擊檢查

郭信良盼府會合作爭取2022台灣燈會 黃偉哲回應了

相關新聞

別白跑 清明連假新北醫院門診資訊看這

清明4月2日至5日4天連假，首日多數醫院維持正常門診，次日休診醫院增加，清明當天大部分醫院休診，最後一日適逢周日各醫院門...

北市抽驗生鮮蔬果 有超市小芥菜芬普尼超標900多倍

北市衛生局於蔬果行、超市、賣場抽查生鮮蔬果殘留農藥含量，54件蔬果產品檢出8件殘留量超標不合格，其中抽自超市業者愛維根社...

別再施工塞車！ 新北快速道路規定僅限夜間施工

交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段，今年2月委託包商在台65進行伸縮縫及洩水孔清洗作業，卻接連2天造成大塞車，新北...

避免都會聚集 新北觀旅局推10條淡蘭古道遊程

新型冠狀病毒肺炎第二波疫情來襲，全台備戰。新北市觀光旅遊局推出「淡蘭古道—剛剛好，野行！」遊程規畫，提供10條淡蘭古道輕...

防疫救業績 北投溫泉業者推14天長住優惠方案

新冠肺炎疫情延燒，國內確診人數破300人，仰賴觀光客的百業生計受衝擊，北投溫泉旅宿業者住房率也因此大幅下滑；非防疫旅館的...

新北潑水節 線上闖關拿美食金

因應新冠肺炎疫情，新北市今年的潑水節首度以線上online遊戲形式，推出街頭水槍大戰、AR泡沫祈福浴及祈福卡製作等3款遊戲，推出美食體驗金，可以優惠價到華新街體驗各式南洋美食；宜蘭則推出第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」徵選，將選出在地50名人氣店家，力拚國旅市場。

北市7000元旅宿補貼 資格公布 下周申請

隨著新冠肺炎升溫，居家檢疫者激增，台北市昨天公布「7000元旅宿補貼」資格，自3月19日起居家檢疫的台北市民及家屬，不限設籍時間長短，只要入住台北市旅館，並提出居家檢疫通知單、旅館收據，且2份資料日期相同，下周開放網路申請補助。

五股國有地偷倒營建廢棄物 新北擬4天清光

為整頓五股環境及公共安全，新北市工務局昨進行清除五股垃圾山業者占用國有地偷倒的營建廢棄物作業，預計4天清除完畢，清除後將開闢一條中央路廊，改善附近髒亂環境。

都更整合9年 北市延壽國宅I區開拆

整合近9年的台北市延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，實施者中華工程向北市府提出代拆，歷經多次溝通、協商，不同意戶態度放軟，完成整合最後一哩路，昨天正式拆屋，市長柯文哲也發下豪語，指一切依法行政、展現公權力，台北市不會再有釘子戶，宣示都更決心。

中和整治排水 大雷雨不淹了

新北市中和區民有、民治、民享街地區，因地下排水系統設施老舊加上地勢低窪，近年來逢大雨必淹，經協調水電單位遷移複雜的地下管線，近日完成埋設長排水截流管，趕在汛期前改善地區水患。

提升醫療能量 板橋等3地擬建新院

新北市幅員遼闊，醫療資源長期分配不均，新北將在板橋以BOT方式打造「板橋醫療園區」，預計2022年招商；另也在瑞芳打造瑞芳醫院，盼2024年完成；蘆洲也將有地區型醫院，目前還在都市計畫通盤檢討中。

防疫生力軍 土城醫院4月23日試營運

新北市立土城醫院4月23日要試營運，新北市長侯友宜昨前往視察時表示，新北在疫情高漲時刻又有新的生力軍，已看到急診室外有規劃分流的篩檢站，試營運後就是投入防疫的重要醫療資源團隊，無疑是幫新北注入最大的支持力量。

熱門新聞

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

幼兒不必離開學區 嘉義縣增3間國小附幼

整合住戶意見4年還協助找店面 永和永貞路都更今動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。