別白跑 清明連假新北醫院門診資訊看這

清明4月2日至5日4天連假，首日多數醫院維持正常門診，次日休診醫院增加，清明當天大部分醫院休診，最後一日適逢周日各醫院門診休診，建議連假期間須就診的民眾先查詢避免白跑。

新北市衛生局指出，清明連假首日（4月2日）多數醫院維持正常門診，只有部分醫院已配合連假調整為休診；連假次日（4月3日）休診的醫院增多，不過仍有12家中大型醫院正常看診或開放部分門診。

包括板橋中興醫院、汐止國泰、樂生醫院、恩主公醫院、輔大醫院、礦工醫院、新泰醫院，及耕莘醫院（含安康院區、永和分院）。另台北醫院、仁愛醫院部分門診。

連假第三天清明節當日（4月4日）大部分醫院都休診，但樂生醫院、台北醫院、輔大醫院、礦工醫院、新泰醫院及仁愛醫院等6家醫院，上午時段有提供部分門診。

連假最後一天（4月5日）適逢周日，各家醫院門診皆暫停服務，建議連假期間需要就醫的民眾，先電話查詢確認，完整就醫資訊也可上健保署服務時段網頁（https://www.nhi.gov.tw/QueryN/Query14.aspx）查詢，以免白跑一趟。

新北市衛生局提醒，民眾連假掃墓或出遊要記得做好個人衛生防護措施，並防範蚊蟲叮咬。出入人潮擁擠場所時戴口罩，並以正確方式勤洗手，避免以手揉眼、口、鼻等，若有身體不適如發燒或呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時防疫專線（02）2258-6923諮詢。

此外，防疫期間，至醫院看病請記得戴口罩，就醫時請務必主動告知發病前14日的旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。如因突發急重症需就醫，新北市17家急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢。