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北市抽驗生鮮蔬果 有超市小芥菜芬普尼超標900多倍

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市衛生局於蔬果行、超市、賣場抽查生鮮蔬果殘留農藥含量，其中愛維根社會企業公司的小芥菜被驗出殺蟲劑芬普尼超標900多倍。圖／衛生局提供
北市衛生局於蔬果行、超市、賣場抽查生鮮蔬果殘留農藥含量，其中愛維根社會企業公司的小芥菜被驗出殺蟲劑芬普尼超標900多倍。圖／衛生局提供

北市衛生局於蔬果行、超市、賣場抽查生鮮蔬果殘留農藥含量，54件蔬果產品檢出8件殘留量超標不合格，其中抽自超市業者愛維根社會企業公司的「小芥菜」被檢出殺蟲劑芬普尼0.939ppm，超標938倍，被衛生局點名不建議食用；業者則表示，已配合下架該批蔬菜，另找貨源，平常也向消費者宣導蔬果務必清洗後再料理。

衛生局定期抽驗市面各通路生鮮蔬果，這次8件不合格蔬果分別抽自青山水果店的蓮霧、木瓜；愛維根社會企業公司的茼蒿、小芥菜；佰芸蔬菜行的青江菜、茼蒿；香味公司的青蔥；長鴻榮實業公司的紅辣椒（泰國朝天椒）；都有1到2項農藥殘留量超過法規容許量標準的情況。

其中較嚴重的是抽自愛維根社會企業公司的「小芥菜」，含有殺菌劑達滅芬2.8ppm（標準2.5ppm以下），殺蟲劑芬普尼0.939ppm、芬普尼代謝物0.023ppm（標準都是0.001ppm以下）更是超標938倍、22倍，衛生局直接點名不建議食用。

抽自佰芸蔬菜行的青江菜則含有殺蟲劑阿巴汀0.28ppm（標準0.05ppm以下）、殺菌劑待克利1.1ppm（標準1ppm以下），若以體重60公斤成人估算，每天若攝取超過200公克，就能可出現腸胃不適、頭暈想吐等症狀。

愛維根社會企業公司賴老闆說，可能是天氣不穩定等因素，造成產地農藥施用量大又提早採收造成，已更換貨源，平時超市也會提醒民眾買回的蔬果要清洗才料理食用。

佰芸蔬菜行則表示，沒人想賣農藥超標的蔬果，但無奈政府對產地遲遲未做好全面把關，類似問題仍不斷上演，現階段只能配合下架另找貨源引進，並提供上游資訊給政府追查。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，這次抽驗到的農藥都是合法用藥，其中芬普尼對動物有神經毒性，動物實驗中被發現有致癌風險，因此政府管制標準相對嚴格，個案因超標900多倍不建議食用；另也建議民眾選購蔬果挑當季的，並在食用或烹調前，先用清水沖洗根部、果蒂處，再泡水10到20分鐘，最後用水再沖洗2到3次，烹煮蔬菜時打開鍋蓋，都能減少農藥殘留量。

陳怡婷說，農藥超標可依食品安全衛生管理法開罰生產或引進的責任業者6萬元到2億元罰鍰；販售業者若無法交代來源，依同法可開罰3萬元到300萬元；這次不合格蔬果，經查貨源產地都來自中南部縣市，除已要求販售端下架，也已移請其他縣市政府依法查辦。

衛生局 超標 社會企業

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