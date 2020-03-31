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阻絕飛沫噴飛交叉感染 新北市戶所櫃檯增設安心防護板

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
因應新冠肺炎疫情，新北市各戶所洽公櫃檯全面增設透明壓克力擋板，避免民眾與戶政人員諮詢時飛沫感染。圖／新北市民政局提供
因應新冠肺炎疫情，新北市各戶所洽公櫃檯全面增設透明壓克力擋板，避免民眾與戶政人員諮詢時飛沫感染。圖／新北市民政局提供

新冠肺炎疫情持續延燒，為加強防疫措施，新北市各戶所除每日環境消毒外，也在洽公櫃檯全面新增設透明壓克力擋板，避免民眾與戶政人員面對面諮詢時飛沫感染，保護民眾及第一線戶政人員健康安全。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北市人口數全國之冠，經統計，平均每日每戶所洽公人數約為314人，案件量約658件，顯示第一線服務櫃檯業務繁忙。

若疫情持續延燒不減緩，按照往年5月報稅期間，民眾申辦自任人憑證等事項，屆時人潮及案件量恐增加3倍，因此，才會超前部署設置透明壓克力隔板阻絕飛沫，防患於未然。

柯慶忠表示，戶政人員每日會以酒精擦拭、消毒辦公廳舍、受理櫃檯，並在出入口處為民眾量體溫、提供酒精消毒，而新增設的透明壓克力擋板也會每日擦拭消毒，阻絕民眾與戶所人員接觸時的飛沫噴飛。

到中和戶所洽公的黃先生表示，考慮戶所洽公民眾很多，原本猶豫是否臨櫃辦理，但因身分證遺失需本人辦理，才硬著頭皮前往。

到戶所後發現，除了有量體溫、手部酒精消毒等防疫措施外，戶政人員皆佩戴口罩，再加上壓克力擋板的防護，對於這樣的消毒及防疫作業，讓他感到很放心。

中和戶所主任林碧玲指出，服務櫃檯受限空間與相關設備，戶政人員難與民眾保持1公尺以上距離，且部分洽公民眾未戴口罩，讓戶政人員很有壓力，所以增設透明壓克力隔板，使用上也不影響戶政人員人貌辨識。

張姓戶政人員也說，每次受理案件後皆加強櫃檯消毒，如今新增防護隔板更多一層保障，不用擔心執勤期間被感染，或傳染給家中幼兒。

戶政科長顏耀明表示，戶政業務皆與民眾生活及權利義務密切相關，因此，戶政事務所也是防疫體系的重要一環，為避免群聚感染，鼓勵民眾以自然人憑證線上申辦電子戶籍謄本，避免臨櫃辦理。

新北戶所第一線服務櫃檯業務繁忙，因此設置透明壓克力隔板阻絕飛沫傳染。圖／新北市民政局提供
新北戶所第一線服務櫃檯業務繁忙，因此設置透明壓克力隔板阻絕飛沫傳染。圖／新北市民政局提供

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