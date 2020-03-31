快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

別再施工塞車！ 新北快速道路規定僅限夜間施工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
台65線路段2月連2天發生車流嚴重回堵事件，經查是公總總局承包商白天在內線路肩清洗洩水孔，未來新北快速道路施工將以夜間為主。圖／新北市交通局提供
台65線路段2月連2天發生車流嚴重回堵事件，經查是公總總局承包商白天在內線路肩清洗洩水孔，未來新北快速道路施工將以夜間為主。圖／新北市交通局提供

交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段，今年2月委託包商在台65進行伸縮縫及洩水孔清洗作業，卻接連2天造成大塞車新北今上午進行道安會報，中和工務段長游旻達指出，未來以夜間施工為主，若有日間施工需求，採避開尖峰時間並維持單向雙車道通行。

新北副市長陳純敬指出，新北每個地方交通敏感度都很高，但緊急臨時施工的塞車，一般用路人都可以接受，連續2天施工造成塞車，就必須要檢討，很明顯第1天施工就有人反映，卻還沒注意造成第2天再次發生。

游旻達說，2月13日在台65板橋至土城南下內側進行伸縮縫及洩水孔清理作業，承包商造成交通壅塞未主動回報並撤離，因此裁罰5000元；2月14日承包商再於同區域北上進行相同作業，仍造成交通壅塞，同樣開罰3萬元。

游旻達指出，施工造成車道縮減，且日間交通量大造成壅塞回堵，另外橫向聯繫訊息量大，未及時發揮反映作為，未來施工以夜間為主，且橫向聯繫除了傳遞訊息外，還要以電話通報，才能確保指令落實。

顧問林重昌建議，夜間施工時因駕駛人無法看得清楚，施工時需加設侵入交維區的警示系統，只要有車輛碰處圓錐桶，會提早幾秒鐘給施工人員避讓。

新北交通局長鐘鳴時則說，台64、65部分路段僅有2車道且路肩不足，若有警示車輛再加上施工車道，車道可能只剩下半個，施工道路必須注意特殊敏感路段。

車道 新北 塞車

延伸閱讀

新北潑水節 線上闖關拿美食金

五股國有地偷倒營建廢棄物 新北擬4天清光

提升醫療能量 板橋等3地擬建新院

新北土城醫院4月23日試營運 守護120萬人健康

相關新聞

別白跑 清明連假新北醫院門診資訊看這

清明4月2日至5日4天連假，首日多數醫院維持正常門診，次日休診醫院增加，清明當天大部分醫院休診，最後一日適逢周日各醫院門...

北市抽驗生鮮蔬果 有超市小芥菜芬普尼超標900多倍

北市衛生局於蔬果行、超市、賣場抽查生鮮蔬果殘留農藥含量，54件蔬果產品檢出8件殘留量超標不合格，其中抽自超市業者愛維根社...

別再施工塞車！ 新北快速道路規定僅限夜間施工

交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段，今年2月委託包商在台65進行伸縮縫及洩水孔清洗作業，卻接連2天造成大塞車，新北...

避免都會聚集 新北觀旅局推10條淡蘭古道遊程

新型冠狀病毒肺炎第二波疫情來襲，全台備戰。新北市觀光旅遊局推出「淡蘭古道—剛剛好，野行！」遊程規畫，提供10條淡蘭古道輕...

防疫救業績 北投溫泉業者推14天長住優惠方案

新冠肺炎疫情延燒，國內確診人數破300人，仰賴觀光客的百業生計受衝擊，北投溫泉旅宿業者住房率也因此大幅下滑；非防疫旅館的...

新北潑水節 線上闖關拿美食金

因應新冠肺炎疫情，新北市今年的潑水節首度以線上online遊戲形式，推出街頭水槍大戰、AR泡沫祈福浴及祈福卡製作等3款遊戲，推出美食體驗金，可以優惠價到華新街體驗各式南洋美食；宜蘭則推出第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」徵選，將選出在地50名人氣店家，力拚國旅市場。

北市7000元旅宿補貼 資格公布 下周申請

隨著新冠肺炎升溫，居家檢疫者激增，台北市昨天公布「7000元旅宿補貼」資格，自3月19日起居家檢疫的台北市民及家屬，不限設籍時間長短，只要入住台北市旅館，並提出居家檢疫通知單、旅館收據，且2份資料日期相同，下周開放網路申請補助。

五股國有地偷倒營建廢棄物 新北擬4天清光

為整頓五股環境及公共安全，新北市工務局昨進行清除五股垃圾山業者占用國有地偷倒的營建廢棄物作業，預計4天清除完畢，清除後將開闢一條中央路廊，改善附近髒亂環境。

都更整合9年 北市延壽國宅I區開拆

整合近9年的台北市延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，實施者中華工程向北市府提出代拆，歷經多次溝通、協商，不同意戶態度放軟，完成整合最後一哩路，昨天正式拆屋，市長柯文哲也發下豪語，指一切依法行政、展現公權力，台北市不會再有釘子戶，宣示都更決心。

中和整治排水 大雷雨不淹了

新北市中和區民有、民治、民享街地區，因地下排水系統設施老舊加上地勢低窪，近年來逢大雨必淹，經協調水電單位遷移複雜的地下管線，近日完成埋設長排水截流管，趕在汛期前改善地區水患。

提升醫療能量 板橋等3地擬建新院

新北市幅員遼闊，醫療資源長期分配不均，新北將在板橋以BOT方式打造「板橋醫療園區」，預計2022年招商；另也在瑞芳打造瑞芳醫院，盼2024年完成；蘆洲也將有地區型醫院，目前還在都市計畫通盤檢討中。

防疫生力軍 土城醫院4月23日試營運

新北市立土城醫院4月23日要試營運，新北市長侯友宜昨前往視察時表示，新北在疫情高漲時刻又有新的生力軍，已看到急診室外有規劃分流的篩檢站，試營運後就是投入防疫的重要醫療資源團隊，無疑是幫新北注入最大的支持力量。

熱門新聞

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

幼兒不必離開學區 嘉義縣增3間國小附幼

整合住戶意見4年還協助找店面 永和永貞路都更今動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。