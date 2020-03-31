別再施工塞車！ 新北快速道路規定僅限夜間施工
交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段，今年2月委託包商在台65進行伸縮縫及洩水孔清洗作業，卻接連2天造成大塞車，新北今上午進行道安會報，中和工務段長游旻達指出，未來以夜間施工為主，若有日間施工需求，採避開尖峰時間並維持單向雙車道通行。
新北副市長陳純敬指出，新北每個地方交通敏感度都很高，但緊急臨時施工的塞車，一般用路人都可以接受，連續2天施工造成塞車，就必須要檢討，很明顯第1天施工就有人反映，卻還沒注意造成第2天再次發生。
游旻達說，2月13日在台65板橋至土城南下內側進行伸縮縫及洩水孔清理作業，承包商造成交通壅塞未主動回報並撤離，因此裁罰5000元；2月14日承包商再於同區域北上進行相同作業，仍造成交通壅塞，同樣開罰3萬元。
游旻達指出，施工造成車道縮減，且日間交通量大造成壅塞回堵，另外橫向聯繫訊息量大，未及時發揮反映作為，未來施工以夜間為主，且橫向聯繫除了傳遞訊息外，還要以電話通報，才能確保指令落實。
顧問林重昌建議，夜間施工時因駕駛人無法看得清楚，施工時需加設侵入交維區的警示系統，只要有車輛碰處圓錐桶，會提早幾秒鐘給施工人員避讓。
新北交通局長鐘鳴時則說，台64、65部分路段僅有2車道且路肩不足，若有警示車輛再加上施工車道，車道可能只剩下半個，施工道路必須注意特殊敏感路段。
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