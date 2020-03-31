避免都會聚集 新北觀旅局推10條淡蘭古道遊程

新型冠狀病毒肺炎第二波疫情來襲，全台備戰。新北市觀光旅遊局推出「淡蘭古道—剛剛好，野行！」遊程規畫，提供10條淡蘭古道輕旅行，可深度旅遊，也能依難易度走進山林探索，鼓勵民眾走進青山綠水增強免疫力。前100名參與者贈送淡蘭印花雨衣及防水地圖指南。

觀旅局長張其強表示，疫情階段民眾盡量避免進入密閉空間或聚集，淡蘭古道剛好提供全戶外、小團體的古道野行需求，讓民眾出門透氣、多運動。遊程上也朝向深度在地體驗，適合眾人對旅遊品質的要求。

2018年迄今，觀旅局在淡蘭古道沿線聚落發掘10處友善空間，規畫為旅遊服務據點，分別位在雙溪、泰平、坪林、石碇、、牡丹、貢寮、柑腳等地，合作對象有在地商家、文史工作者、小農、及返鄉青年等，都已簽署合作意向書，可打卡報到，也提供遊客獲取資訊及休憩空間。

這次推出的「淡蘭古道—剛剛好，野行！」遊程，包含「達人聚落體驗」以及「山徑探索」2個主題，其中6條由達人走讀聚落深度體驗，包括先前推出的雙溪「食光時光」、「探古尋柑腳城」、貢寮「雞母嶺田野情」、石碇「訪山城鑽」、「洄游十八重溪」及坪林「韻茶香品」。