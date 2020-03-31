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防疫救業績 北投溫泉業者推14天長住優惠方案

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
新冠肺炎疫情延燒，百業生計受衝擊，北投溫泉旅宿業者住房率就因此大幅下滑，為了搶救業績，業者紛紛推出推出讓居家檢疫者家屬入住的14天長住方案與破盤價。圖／台北市溫泉發展協會提供
新冠肺炎疫情延燒，百業生計受衝擊，北投溫泉旅宿業者住房率就因此大幅下滑，為了搶救業績，業者紛紛推出推出讓居家檢疫者家屬入住的14天長住方案與破盤價。圖／台北市溫泉發展協會提供

新冠肺炎疫情延燒，國內確診人數破300人，仰賴觀光客的百業生計受衝擊，北投溫泉旅宿業者住房率也因此大幅下滑；非防疫旅館的溫泉旅宿業者除了做好消毒、量體溫等防疫措施，為了搶救業績，也紛紛推出推出讓居家檢疫者家屬入住的14天長住方案與破盤價。

根據台北市溫泉發展協會估計，目前北投溫泉旅宿業者約有40家，房數共約1800間，至少一半住房率是靠國外遊客撐起，每逢春節前後天冷旺季都常住滿，今年受新冠肺炎疫情影響，2月起國際觀光客陸續取消訂房，過去2月的8成住房率，如今也因此降到2成。

台北市溫泉發展協會指出，為了快點度過防疫期間，同時也搶救業績，北投溫泉旅宿業者近來主動規畫防疫住宿方案，原本每晚數千元的住宿費，如今搭配防疫政策，於部分溫泉業者連續入住14天，每房每晚費用約999到1999元不等。

例如水美溫泉會館就推出「居家檢疫住家中，家人住旅館好安心」家人安心住房專案到5月30日，單人連住14天1.4萬，等於每晚1000元；鳳凰閣溫泉會館的安心住房專案，也供居家檢疫者的家屬入住，連續14天，每晚1699元起含早餐。

水都溫泉會館也推出「把安全留給家人」方案，單人房連住14天，每天999元，雙人房則是1800元，一次訂房2間以上再打九折；泉都溫泉會館則推出Long Stay長住專案，只要連續住7晚，雙人房每晚1600元；立德北投倆人酒店若連續住7到14晚，每房每晚1999元。

溫泉 北投 新冠肺炎

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