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獨／中科院大樹意外奪人命 7里長要求國防部給說法

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中科院大樹院區月初發生工安意外，大樹區和山里長吳順治（左）的兒子重傷，今與多名里長及高市議員吳利成（右）進入廠區了解後續處理情況。記者徐白櫻／攝影
中科院大樹院區月初發生工安意外，大樹區和山里長吳順治（左）的兒子重傷，今與多名里長及高市議員吳利成（右）進入廠區了解後續處理情況。記者徐白櫻／攝影

中科院大樹廠區月初工安意外造成一死三傷，傷重技術員吳建騏因腎衰竭須靠洗腎維持生命，另方面住戶緊鄰飛彈製造地內心恐懼不安。高市議員吳利成今天下午偕同在地里長進入廠區表達心聲。眾人表示，205兵工廠也設在大樹，每年敦親睦鄰經費有200萬元，且5成員工雇用在地人，相形下中科院沒有善盡照顧之責。

副廠長吳金山表示，大樹廠房是推進劑研製廠，也是國防飛彈製造地，事故原因調查中所以無法對外說明。此外，中科院6年前就幫員工投保千萬火工險，院方雇用3成員工是大樹人，正研擬照顧基金，會盡最大誠意來照顧鄉里。

中科院大樹廠區負責研發與製造國防飛彈，3月6日晚間大火造成技術員一死三傷，傷患吳建騏全身高達80%燒灼傷，仍未脫離險境。擔任大樹區和山里長的父親吳順治說，兒子因敗血症引發腎衰竭必須洗腎，多半時間都在睡覺，連眼皮都無法張開，復原進展不大，樂觀不起來。

高市議員吳利成表示，意外發生後居民感到恐慌，鄉親認為軍事國防設施只會帶給地方限制與不安，身為民意代表受到很大壓力，今天下午率同和山、統嶺、興田、大坑與九堂等7里長進入廠房了解事故原因。

吳利成與多名里長指出，中科院應對外說明事故發生過程，且後續傷患如何撫卹，未來改善計畫是什麼？這些災後處理措施很重要，地方百姓很「古意」（老實），若非發生意外根本不知道這裡是飛彈工廠，多年來沒有福利只有災害，中科院比不上205兵工廠提撥睦鄰基金與5成工作機會照顧鄉親。

協商過後，中科院大樹廠區幹部同意轉達地方鄉親意見，並承諾近期內向與會代表報告進度。

中科院大樹院區月初發生工安意外，高市議員吳利成（右三）今邀集 7位里長進入廠區深入了解事故原因。記者徐白櫻／攝影
中科院大樹院區月初發生工安意外，高市議員吳利成（右三）今邀集 7位里長進入廠區深入了解事故原因。記者徐白櫻／攝影

中科院 飛彈 事故

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