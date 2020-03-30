連假掃墓接駁車服務 瑞芳公所籲配合防疫

瑞芳區公所為服務清明連假掃墓人潮，4月2日~4月4日三天的掃墓服務站要提供民眾借用掃墓、清潔器具，而4月4日清明節當天，也會提供掃墓接駁車往返區民廣場及第一公墓，到時瑞芳分局也將在第一公墓附近的龍潭橋實施交通管制，也請民眾配合防疫等工作。

瑞芳區長王坤南表示，這週遇上清明連假，瑞芳區公所為協助民眾慎終追遠，在4月2日、4月3日於第一公墓提供掃墓服務站，4月4日則是在全區十五處設置服務站，讓民眾祭祖更方便，同時為減少民眾開車前往第一公墓而交通壅塞，今年4月4日的6:30至15:00也有提供掃墓接駁車，行經區民廣場、瑞芳火車站、龍巖宮、瑞芳高工、龍潭橋、第一公墓等地點，希望民眾多加使用。

因為掃墓接駁車車內屬密閉空間，區公所也會實施體溫量測與酒精消毒，也請民眾自備口罩保護自己與親人。

瑞芳分局交通組巡官彭彥凱表示，瑞芳區重要公墓多達21處，而最大的第一公墓因地勢限制、道路狹窄，瑞芳分局會在4月4日、4月5日示狀況做彈性管制，規劃上禁止汽車進入，由於本次清明假期長達四天，請民眾能錯開時間掃墓，避免交通堵塞與疫情傳染危險。