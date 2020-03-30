驚見老翁趴臥路旁 汐止警暖心協助返家

汐止警分局社后派出所警員於日前擔任服務巡邏勤務時，接獲民眾報案，在汐止區大同路一段有一名年近7旬的老翁趴臥在車水馬龍的車道旁極需援助。經員警耐心溝通及詢問後，獲知老翁住家地址，因老翁行動不便且雙腳又無力，主動開警車送回家，獲家屬致謝。

汐止警分局表示，員警抵達現場後，發現有一名老翁病懨懨且全身無力倒臥在(北山大橋汐止端)機慢車專用道旁，身旁還有一具行走輔助器，隨即查看老翁的傷勢並詢問相關年籍資料，但老翁僅能回答自己姓周，其餘皆口齒不清無法詳盡回答。

經警方耐心詢問及與老翁溝通後，發現該周姓老翁(42年次)患有慢性疾病，當日上午獨自離家外出，路途中突因身體感到不適而跌倒在地，加上身體不適雙腳無力，無法自行站起，又加上疫情流行期間，極為緊急，所幸警方即時發現，才沒讓他受到任何傷害，警員見老翁行動不便且雙腳又無力，加上該處又是雙北來往的重要道路，車流量大險象環生。

擔心老翁若這樣拄著輔助器行走回家會有危險，便主動將老翁扶至巡邏車上，護送老翁回家，老翁的家人見到警方暖心之舉，不斷的向警方致謝，多虧有警察及時的協助，才未造成憾事。

汐止警分局呼籲，若家中如有失智長者，應時常以拍照方式，記錄患者常穿之衣物與特徵等，並配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，或向社會局申請預防走失的「愛心手鍊」，避免家中長者在外走失，造成意外發生。