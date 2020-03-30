配電箱位置有爭議 汐止會勘看中十河局地

汐止區汐萬路每天上下班塞車情況嚴重，尤其要左轉中正路接高速公路，車流嚴重回堵，雖然電纜地下化，要抽掉沿路的電桿，只是配電箱設地點引發爭議，今(30)日立委沈發惠服務處、市議員張錦豪就再度邀請相關單位人員現場會勘，也看中十河局地要遷移。

智慧里長黃智明說，汐萬路中正路口堵車情形真的很嚴重，現在就是汐萬路要左轉上高速公路，造成後面直行要到大同路的車過不去，上下班時間堵車嚴重，民眾一直在陳情，希望配電箱位置有爭議的話，可以那目前步道旁有一塊十河局的地，如果可以的話希望儘快遷移，好讓交通能夠比較順暢。

市議員張錦豪表示，我們汐萬路跟中正路口，因為很多車子要上高速公路，但是在右邊路側有幾支電線桿造成行車動線不理想，所以，一直以來都希望能夠將地下化的配電箱移到適合的位置，那目前是設置在水利局旁邊的土地上有一些疑義，所以，現在希望移到更適合的地方，也希望工程趕快做好，讓電纜地下化，也讓汐萬路接大同路這一段增設車道，一邊左轉一邊直行，讓交通更順暢。

立委沈發惠服務處主任田永豐指出，討論之後還是決定用第十河川局的地，那立委沈發惠服務處這邊會負責協調把這件事做到利民利地的方式完成。