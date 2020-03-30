防疫避群聚 淡水戶政所巡迴服務暫停

淡水戶政事務所配合民政局的便民政策，每週二都會到距離較遠的里進行戶政巡迴行動車服務，不過從上週24日起就暫停這項服務，淡水戶政事務所為避免大家聚集在活動中心等場所，基於防疫避群聚，將巡迴車服務取消。

淡水戶政事務所主任于英美表示，淡水地區幅員廣大，過去戶政下里服務，就是希望帶給民眾便利，不用舟車勞頓，而巡迴據點大多透過里長，或是活動中心來使用，但肺炎疫情影響，日前新北市關閉全區的活動中心等公共場所，因此也配合政策，將這項服務暫停。

過去淡水戶政所巡迴行動車服務，讓民眾辦理戶所業務相當便利，也受到很好的評價，淡水戶政表示，為了民眾健康安全著想，也希望大家可以配合防疫工作，在暫停巡迴行動服務後，未來將會視疫情趨緩後才會再度啟動。