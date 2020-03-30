汐止加強公共空間宣導 務求防疫滴水不漏

肺炎疫情延燒，汐止區公所為了擴大宣導防疫，也開始到各社區去加強宣導，尤其針對五百、一千戶以上的大型社區，居住人口多，防疫不能有漏洞，針對公共空間也要求加強消毒及清潔，務求防疫滴水不漏。

大型社區巡視防疫第一站，是前往有兩千戶的汐止水蓮山莊，要進到裡頭已經有志工在外面負責量額溫，還有噴酒精雙手消毒，新冠肺炎疫情持續蔓延，汐止區長陳健民這幾天開始帶著同仁前往社區視察，也宣導防疫工作。

汐止區長陳健民指出，汐止超過一千戶的大型社區有5個，那超過500戶的社區有18個，那這些都是在我們防疫中要特別去注意的，因為這些社區裡的住戶很多，尤其在公共空間我們都希望能夠做到量體溫、勤洗手，這些觀念希望社區能夠不斷灌輸給住戶養成防疫好習慣，那來看這些社區都做的非常好。

水蓮山莊主委蔡先生表示，武漢疫情出來的時候，水蓮社區就配合政府超前部署，一月底就要求一線工作人員都要戴口罩，像是服務中心櫃台及社區內的運動中心櫃台、還有警衛室的第一線保全，二月就要求進館要量額溫，那因為額溫槍比較難買，我們二月中保全開始量額溫，包括公車回來、社巴回來的每個住戶都要量，如果超過37度我們會留下資料，如果是施工或是訪客超過37度就謝絕入場，那另外除了加強宣導以外，我們在酒精的擦拭，清潔消毒的部分，做好防疫。

湖蓮里長曾連福說，水蓮山莊是里內最大的社區有兩千戶，社區也很配合政府的相關防疫指示，我們是完成配合侯市長的超前部署，所以樓梯、電梯間，公共門區的把手，每天早晚都各擦拭兩次，務求防疫滴水不漏。